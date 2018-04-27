В Хабаровске сотрудники транспортной полиции подвели итоги конкурса детского рисунка «Здоровая страна»

Сотрудники Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте наградили победителей конкурса рисунков среди детей Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю.

В начале апреля текущего года сотрудники ОПДН Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте объявили среди ребят, находящихся в Центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Хабаровскому краю, конкурс рисунков «Здоровая страна».

Темой для рисунка стала пропаганда здорового образа жизни. Ребята с энтузиазмом восприняли предложение поучаствовать в этом конкурсе.

По итогам конкурса были выбраны три победителя, которых наградили альбомами для рисования, фломастерами и другими предметами, способными раскрыть в ребятах новые таланты. Отдельно жюри конкурса отметило юного участника, который не только нарисовал целых четыре рисунка, но и самостоятельно провел урок с ребятами, в котором рассказал о вреде употребления алкоголя и наркотических веществ, а также о пользе здорового образа жизни.

Рисунки победителей конкурса размещены в здании Хабаровской транспортной прокуратуры, где ими смогут полюбоваться все желающие.