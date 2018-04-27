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Сотрудники МТС посадили в Оренбурге легендарный «Тополь Победы»
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Сотрудники МТС посадили в Оренбурге легендарный «Тополь Победы» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
25 апреля Оренбург присоединился к федеральной акции «Тополь Победы», приуроченной к празднованию Дня Победы. В этот день в 15 российских городах посадили саженцы столетнего тополя, который выстоял во время обороны Сталинграда.
Чтобы сохранить уникальный генотип, ученые выращивают в лаборатории «детей» самого знаменитого дерева Волгограда из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры и ветераны войны высаживают ростки в своих городах. Так «ребенок» сталинградского тополя появился в Оренбурге в сквере «4 апреля». Возле тополька установлена табличка с QR-кодом со ссылкой на интернет-страницу проекта, где можно узнать историю символа победы в великой войне.
«Мы высадили клона знаменитого тополя, который растет в Волгограде на Площади Павших борцов. Легендарному дереву, единственному выстоявшему в Сталинградской битве, почти 100 лет. Это уникальный случай, потому что тополя обычно живут около 60-80 лет. Знаменательно, что весной 1943 года после освобождения города тополь зацвел. Теперь мы высаживаем его саженцы по всей стране, в этом году 15, в прошлом — 17. Надеюсь, что оренбургский «Тополь Победы» приживется, и что многие поколения оренбуржцев будут, глядя на него, вспоминать великий подвиг советского народа», — рассказал директор оренбургского филиала МТС Егор Фисюк.
«Самое главное — мирное небо над головой, чтобы не было войны, тревоги, того кровопролития, которое видела я. Очень рада, что меня пригласи на посадку тополя. Это для меня большая честь. На фронт я ушла добровольно в 18 лет в 1942 году и попала сразу под Сталинград. Защищала этот город, потом освобождала Белоруссию, Польшу и закончила войну Германии. Служила в войсках, 84 дивизия 103 отдельный батальон связи 62 гвардейская армия. Я была командиром отделения связи. В Оренбурге прожила 50 лет, из них 30 лет проработала во второй городской больнице главным врачом, и очень довольна жизнью», — поделилась ветеран Екатерина Степановна Кукушкина, которая помогала высаживать тополек.
Также сотрудники МТС высадили в сквере рядом с Домом Советов ели и липовую аллею.
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