Фильмы о войне покажут на фасаде здания ЦВЗ «Манеж» с 1 по 11 мая

На фасаде столичного Центрального выставочного зала (ЦВЗ) «Манеж» можно будет посмотреть фильмы о городах-героях по технологии видеомэппинга. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С 1 по 11 мая 2018 г. на фасаде здания ЦВЗ «Манеж» с помощью технологии видеомэппинга можно будет увидеть истории девяти городов-героев, выстоявших и внесших колоссальный вклад в победу в Великой Отечественной войне. Эта технология позволяет задействовать архитектурные детали зданий, на которые проецируются изображения с помощью проекторов и световых приборов. У каждого мини-фильма будет свое музыкальное и звуковое сопровождение, создающее у зрителя иллюзию полного присутствия», — говорится в сообщении.

Как уточнил глава столичного департамента спорта и туризма города Николай Гуляев , показы будут посвящены Москве, Санкт-Петербургу (Ленинграду), Волгограду (Сталинграду), Керчи, Севастополю, Новороссийску, Туле, Мурманску и Смоленску.

«С помощью мощных проекторов на «Манеже» покажут сцены из их героического прошлого. Зрители увидят руины разрушенных зданий, марш колонн бронетехники и залпы будто бы оживших артиллерийских орудий», — добавил Н. Гуляев.

В материале поясняется, что просмотровые сеансы будут длиться с 21:00 до 23:00. Начинаться световой фильм будет со сцены отражения советскими войсками ночного налета на Москву — на фасаде появится темный силуэт Кремля, затем включатся прожекторы. После фасад «Манежа» при помощи световых эффектов покроют заснеженной брусчаткой, по которой прокатится колонна танков Т-34. Все сцены будут сопровождаться рассказом о тех событиях. В завершение светового мероприятия появится надпись золотым шрифтом на красном фоне «Павшим за Родину», а также памятные даты: 1941-1945 гг.