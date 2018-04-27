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9 мая в Иркутске впервые пройдёт пиротехническое музыкальное шоу
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9 мая в Иркутске впервые пройдёт пиротехническое музыкальное шоу 

АиФ Иркутск 44 минуты назад
Фото: АиФ Иркутск
Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили организаторы мероприятия.
Особенностью шоу станет музыкальный салют — яркие шары фейерверка будут раскрываться синхронно с музыкой. Управляющий делами Губернатора Иркутской области Александр Суханов, рассказал, что музыкальное сопровождение салюта можно будет слышать на расстоянии от происходящего, только нужно будет включить радио. Аудиоряд будет транслироваться на волнах МСМ. Так полноценную картину всего происходящего можно будет увидеть с другого берега Ангары или, например, из своего окна, нужную только поймать нужную волну на приёмнике или запустить мобильное приложение.
Программный директор радиостанции, Иван Вельчинский, подчеркнул, что у них уже был подобный опыт сопровождения городского мероприятия, и он был удачный. Поэтому они гарантируют качественное проведение шоу 9 мая.
Вся музыка тесно завязана с пиротехническим представлением, каждый залп, каждый яркий всплеск огней усилен повышением громкости или изменением тональности звука — рассказал Михаил Калинин генеральный директор «Веселый праздник». Он объявил, что представление начнётся в 22:00 на Нижней набережной, около памятника основателям Иркутска, и продлится примерно 8 минут. За это время будет показана история Великой Отечественной Войны с ярким финалом, символизирующим победу. Первой контрастной ноткой станут свечи, плывущие вниз по течению Ангары. В это время на радиоволнах будет звучать голос диктора, рассказывающем о страшных потерях того времени. Затем иркутяне услышат сирену и под звук выстрелов увидят, как началась война. Ярким завершением истории станет сообщение знаменитого Левитана о победе советских войск и праздничный салют в цветах российского флага.
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