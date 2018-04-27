9 мая в Иркутске впервые пройдёт пиротехническое музыкальное шоу

Об этом корреспонденту «АиФ Иркутск» сообщили организаторы мероприятия.

Особенностью шоу станет музыкальный салют — яркие шары фейерверка будут раскрываться синхронно с музыкой. Управляющий делами Губернатора Иркутской области Александр Суханов , рассказал, что музыкальное сопровождение салюта можно будет слышать на расстоянии от происходящего, только нужно будет включить радио. Аудиоряд будет транслироваться на волнах МСМ. Так полноценную картину всего происходящего можно будет увидеть с другого берега Ангары или, например, из своего окна, нужную только поймать нужную волну на приёмнике или запустить мобильное приложение.

Программный директор радиостанции, Иван Вельчинский, подчеркнул, что у них уже был подобный опыт сопровождения городского мероприятия, и он был удачный. Поэтому они гарантируют качественное проведение шоу 9 мая.