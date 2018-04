В Москве открылась выставка редких кадров МИА «Россия сегодня»

Валерий Мельников, Илья Питалев, МОСКВА, 27 апр — РИА Новости . В преддверии майских праздников МИА «Россия сегодня» собрало самые интересные кадры о музыкальном наследии и современности российской столицы из своего уникального фотобанка. Выставка стартовала в одном из любимейших мест отдыха жителей и гостей Москвы, на Тверском бульваре, и открыта для всех желающих до 9 мая. Среди авторов работ «Москвы музыкальной» — ведущие фоторепортеры МИА «Россия сегодня», лауреаты международных конкурсов Владимир Вяткин Владимир Астапкович , Григорий Сысоев. Выставка включила и архивные кадры мастеров отечественной фотографии — Юрия Абрамочкина, Михаила Озерского, Рудольфа Алфимова, Дмитрия Донского , легендарных репортеров Агентства Печати «Новости», предшественника медиагруппы «Россия сегодня».

Геннадия Рождественского, В более чем полусотне черно-белых и цветных снимков запечатлен яркий музыкальный калейдоскоп жизни столицы. Картины московских городских праздников соседствуют в нем с образами академических выступлений великих музыкантов России — Александра Свешникова Мстислава Ростроповича . Трогательное старание школьников на уроках пения в московских школах контрастирует с размахом музыкальных шествий студенческих фестивалей. Юношеский азарт коллективов молодых музыкантов столицы находит продолжение в красочности и динамизме выступлений международных команд одного из крупнейших в мире фестивалей уличных оркестров «Спасская башня».

Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина о старте фотовыставки: «Выставка „Москва музыкальная“ включила 70 кадров из архива МИА „Россия сегодня“. Мы рады долгосрочному сотрудничеству с агентством в рамках фестивалей цикла „Московские сезоны“. Благодаря уникальному фотографическому наследию медиагруппы жители и гости российской столицы могут увидеть самое интересное из истории Москвы в формате фестивальных уличных выставок и тематических поездов метро».

Фотовыставка МИА «Россия сегодня» организована совместно с Департаментом торговли и услуг города Москвы и приурочена к проведению Открытого музыкального международного конкурса исполнителей «Московская весна А Cappella», который пройдет с 27 апреля по 9 мая в Москве в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Фотослужба МИА «Россия сегодня»

Фотослужба является одним из самых динамично развивающихся подразделений агентства. Она объединяет лучшие кадры и ресурсы, что позволяет создавать новые тренды в фотожурналистике. Следуя одной из основных целей агентства по обеспечению оперативной доставки фотоинформации из всех регионов мира, дирекция осуществляет фотоподдержку глобальных мировых и российских событий в области политики, экономики, культуры и спорта.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» поставляет 1000 фотографий в сутки в форматах для печати, интернета и соцсетей с описаниями в соответствии с международными стандартами IPTC. Разработанная специалистами агентства уникальная система оперативного фотовыпуска «Блиц» позволяет за 90 секунд доставить в фотобанк кадр с мета-данными, что является абсолютным рекордом среди всех мировых агентств.

Фотослужба МИА «Россия сегодня» была фотохост-агентством государственно-значимых и деловых мероприятий последних лет, мировых и региональных спортивных мероприятий. Среди них — ПМЭФ —2010 и 2011 годов, Чемпионат мира по водным видам спорта 2015 в Казани, Олимпийские и Паралимпийские зимние игры 2014 в Сочи, Всемирная летняя Универсиада 2013 в Казани.

Фотокорреспонденты МИА «Россия сегодня» — лауреаты престижных международных и российских конкурсов в области фотографии: World Press Photo; The Best of Photojournalism (BOP); Professional Photographer of the Year; China International Press Photo Contest (CHIPP); Picture of the Year International (POYi); Sony World Photography Award (Sony WPA); Конкурс на лучший фоторепортаж о Москве «Серебряная камера»; Всероссийский фестиваль-конкурс спортивной журналистики «Энергия побед».