Культурный апгрейд. Как библиотека объединила жителей небольшого села?

Несмотря на то, что многие из жителей села — в основном это мужчины — сегодня вынуждены уезжать на заработки, Кувай живёт и процветает — благодаря высокому уровню культуры у сельчан. В 2016 году здесь появился свой «Центр семейного досуга», где люди всех возрастов могут проявить себя в творчестве или получить необходимые навыки для современной жизни. «Культурный прорыв» кувайцев поддержали в компании «Газпромнефть» : центр стал одним из самых ярких проектов Оренбуржья, заявленных на участие в программе социальных инвестиций «Родные города». О том, как «Центр семейного досуга» изменил жизнь небольшого поселения, рассказывает библиотекарь Кувайского сельского филиала Новосергиевской ЦБС Ольга Смолей.

Занятие по душе

Юлия Курганова, « АиФ Оренбург »: Ольга Николаевна, расскажите, как возникла идея открыть «Центр семейного досуга»?

Ольга Смолей: На момент написания проекта я работала в кувайской библиотеке около трёх лет. К тому времени я изучила историю библиотечного обслуживания в селе, которая берёт начало ещё в 1918 году. Поэтому мне было известно, что долгое время в сельской библиотеке не было никаких ремонтов и обновлений. Я понимала: молодёжь в библиотеку не придёт. Необходимо было работать над имиджем учреждения. Оно должно было стать современной и доступной площадкой для семейного досуга и самообразования, отвечающей всем требованиям времени. Идея семейного центра появилась у меня во время курсов повышения квалификации в Оренбургском государственном институте искусств им. Л. и М. Ростроповичей. Я продумывала и писала проект около года. Целью участия было объединение разных возрастных категорий и развитие актуальных и творческих возможностей односельчан. В итоге компания «Газпромнефть» одобрила идею, и в мае 2016 года мы запустили его в работу.

— На кого был ориентирован проект, и в чём была его необходимость для односельчан?

— Целевая аудитория проекта — все возрастные категории жителей нашего села. Для них на базе нашей библиотеки были организованы занятия по компьютерной грамотности, занятия в кружке рукоделия и кукольном театре. Занятия по компьютерной грамотности были наиболее актуальными для населения, потому что подобное обучение в селе проходило впервые. Нашими студентами стали в основном представители взрослого поколения. Они же косвенно участвовали в работе кукольного театра. Мамы, бабушки и тёти стали самыми желанными зрителями спектаклей кукольного театра, в котором играли дошколята. Школьников же мы задействовали в кружке по рукоделию. Таким образом, для подрастающего поколения открылось своего рода пространство для творчества, где каждый смог проявить свои способности. Для молодёжи на тот момент была отдельная целевая программа по чтению, поэтому мы также были заинтересованы в пополнении книжного фонда. Новые книги подбирались под вкусы современной молодежи, среди которой мы предварительно провели опрос, итоги которого были учтены при заказе литературы. И хотя в библиотечном фонде появилось всего 77 экземпляров, все они удивляют и привлекают внимание жителей и гостей села. В первую очередь, потому, что это, в основном, произведения всех современных и популярных авторов.

Поддержка для хороших идей

— Что удалось сделать во время реализации проекта, и кто помогал с воплощением идеи в жизнь?

— Запустить проект помогли ребята-волонтёры и три привлечённых специалиста. Село у нас небольшое: сарафанное радио работает хорошо, так мы и нашли тех, кто смог бы вести кружки для сельчан. Уроки рукоделия вела бухгалтер ЗАО «Дружба», уроки компьютерной грамотности — музыкальный руководитель детского сада «Солнышко», занятия кукольного театра — директор сельского дома культуры. Вместе мы проработали 6 месяцев, в течение которых шла реализация проекта, и сотрудничаем до сих пор: проводим совместные мероприятия.

Во время реализации проекта мы также поработали над организацией внутреннего пространства библиотеки и её техническим оснащением. После того, как проект был отработан, при поддержке «Газпром нефти» провели ещё и косметический ремонт помещения: теперь в библиотеке стало теплее, пространство оформлено в едином стиле — проводить время здесь стало ещё приятней.

— Как изменилась жизнь села после участия библиотеке в программе социальных инвестиций «Родные города»?

— Программа — это очень хороший инструмент для социальной поддержки. Ведь если есть хорошие идеи, нужно их обязательно поддерживать. Это отличная ступенька для любой работы. Когда у нас есть творческие планы и задумки, компания всегда идёт нам на встречу. Все наши действия направлены на повышение качества жизни села — в том направлении, в котором мы можем это сделать. В первую очередь, мы повышаем имидж библиотеки и стараемся придумывать интересные мероприятия.

Если говорить об общих итогах проекта: на сегодняшний момент мы полностью предоставляем информационные услуги — работа в интернете, доступ к краеведческим базам, индивидуальная работа на компьютере, распечатываем материал, делаем копии. Идёт более тесное сотрудничество с администрациями разного уровня, школой, детским садом, сельским домом культуры и индивидуальными предпринимателями. Мы до сих пор пользуемся книжным фондом, устраиваем спектакли в кукольном театре — для этого в библиотеке оборудован специальный детский уголок. И, конечно, всем, кто не успел обучиться компьютерной грамотности, я всегда даю небольшие консультации — уже вне рамок реализованного проекта. Центр объединил нас всех, а это и было одной из главных задач «Центра семейного досуга», который и сегодня помогает сельчанам подружиться с культурой и книжным чтением.