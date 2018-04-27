В Самаре прошла конференция по практической остеопатии и педиатрии

Организаторы конференции, в числе которых крупнейшие остеопатические клиники региона, при поддержке Института остеопатии Санкт-Петербурга, Российской остеопатической ассоциации и Самарского государственного медицинского университета, собрали 120 докторов-остеопатов, педиатров, неонатологов, неврологов, стоматологов из крупнейших медицинских учреждений города и области в интерактивной телевизионной студии ГТРК Самара.

Это уже вторая остеопатическая конференция такого уровня в регионе и первая в таком формате в России. По мнению участников конференции, ее научно-практическое значение для развития современной медицины в России трудно переоценить. Конференция помогла раскрыть потенциал остеопатической медицины в лечении маленьких пациентов, по-новому посмотреть на междисциплинарное взаимодействие и на многочисленных примерах оценить результаты и преимущества совместной работы.

По замыслу организаторов, материалы, записанные в интерактивной телевизионной студии, позволят многим врачам, не попавшим на конференцию, ознакомиться с докладами и обсуждениями через Интернет. Такая же возможность будет и у жителей Самарской области, которые смогут узнать о преимуществах умной медицины из телепередачи «Качество жизни», которая выйдет в эфир по материалам конференции на канале «РОССИЯ-1» 28 апреля в 10:15 по самарскому времени.

Среди организаторов конференции:

Клиника доктора Коваленко, Семейная Клиника «КОСМА», Клиника заболеваний позвоночника, Клиника остеопатии и эстетики «Остео», Многопрофильная клиника Постникова.

На конференции были представлены доклады:

Мохова Е. С. — «Практическая остеопатия и педиатрия»;

Коваленко С. В., Соснина Т. Ю. — «Роль остеопатического лечения в комплексной реабилитации детей с перинатальными поражениями»;

Космиров В. И., Бродин Е. А. — «Анатомо-физиологические и биомеханические особенности верхнего шейного отдела позвоночника. Причины формирования соматических дисфункций. Особенности остеопатической диагностики и коррекции»;

Серегин А. С., Постников М. А. — «Комплексный подход к реабилитации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области»;

Вяльцев А. В. — «Тело как источник информации о тканевом дыхании»; Подмогильный С. А., Мельникова А. И. — «Влияние остеопатического лечения детей младшего возраста на закладку прикуса и его формирование в старшем возрасте»;

Ногина Н. В. — «Развитие и рост жевательного органа. Современные возможности коррекции ортодонтом».