На праздниках в Воронеже откроется сезон фонтанов

1 мая в Воронеже открывается сезон фонтанов, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Воронежский водоканал завершает подготовительные работы к сезону фонтанов. Специалисты предприятия уже провели ремонт оборудования и заменили вышедшие из строя детали на двух объектах — в Кольцовском сквере и на площади Победы. Пробный запуск фонтанов пройдет 27 апреля.

Также специалистам компании предстоит восстановить часть светодиодов фонтана в Кольцовском сквере, вышедших из строя во время использования его в зимнем варианте светового арт-объекта. Кроме того, с приходом весны фонтан использовался не по назначению экстремалами — велосипедистами.