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На праздниках в Воронеже откроется сезон фонтанов
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На праздниках в Воронеже откроется сезон фонтанов 

АиФ 38 минут назад
Фото: АиФ
1 мая в Воронеже открывается сезон фонтанов, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Воронежский водоканал завершает подготовительные работы к сезону фонтанов. Специалисты предприятия уже провели ремонт оборудования и заменили вышедшие из строя детали на двух объектах — в Кольцовском сквере и на площади Победы. Пробный запуск фонтанов пройдет 27 апреля.
Также специалистам компании предстоит восстановить часть светодиодов фонтана в Кольцовском сквере, вышедших из строя во время использования его в зимнем варианте светового арт-объекта. Кроме того, с приходом весны фонтан использовался не по назначению экстремалами — велосипедистами.
«Они разгоняются и совершают свои трюки прямо над чашей. Гранит местами разбит, есть большие сколы и царапины. Мы постараемся привести всё в порядок, но хотелось бы обратиться к горожанам с просьбой — берегите свой город и прекрасные места, которые в нём есть, тогда они прослужат долго», — рассказал электромонтер участка по эксплуатации канализационных насосных станций ООО «РВК-Воронеж» Сергей Калинин.
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