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В Воронеже сезон фонтанов откроют ярким фаер-шоу
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В Воронеже сезон фонтанов откроют ярким фаер-шоу 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Оно состоится 1 мая. Сезон фонтанов в Воронеже откроют концертом и фаер-шоу. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» в четверг, 26 апреля. Два главных воронежских фонтана заработают во вторник, 1 мая. В день открытия сезона в Кольцовском сквере запланирован танго-флешмоб. Он пройдёт с 20:00 до 21:00. А на площади Победы проведут концерт с участием воронежской группы «Театр иллюзий» и фаер-шоу от участников фестиваля «Огни Победы». Время начала молодёжной программы сообщат позднее. Перед официальным открытием сезона фонтанов специалисты водоканала отремонтировали оборудование и заменили вышедшие из строя детали. Сейчас производят замену форсунок в чашах. Их устанавливают под расчётным углом, чтобы струя воды «взлетала» и не выливалась за пределы чаши. Чтобы проверить работу сооружений после ремонта сегодня, 27 апреля, проведут плановый запуск воды. Сезон фонтанов в Воронеже завершился 8 октября. После спуска воды специалисты очистили чаши от мусора, демонтировали электрическое и акустическое оборудование. В рамках подготовки к зимнему периоду провели диагностику неисправностей. Так что никаких инцидентов при открытии сезона возникнуть не должно. Дарья Крымова
Фото — группа международного фестиваля «Огни Победы» во «ВКонтакте»
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