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В Волгограде проходит конференция по вопросам материнства и детства
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В Волгограде проходит конференция по вопросам материнства и детства 

АиФ Волгоград 23 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоград на конференцию по вопросам материнства и детства приехали ведущие ученые из Москвы, Красноярска, Ростова-на-Дону, Ярославля, Элисты, Воронежа и Архангельска.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе областного комитета здравоохранения, практикующие врачи из разных регионов обсудят вопросы, касающиеся грудного вскармливания, аллергологии, детской онкологии, стоматологии, родовспоможения и других направлений. В облздраве отметили, что проведение данной конференции в Волгоградской области обусловлено эффективной работой региона по вопросам поддержки материнства и детства. Так, в 2017 году, за последние 25 лет, был зафиксирован исторический минимум младенческой смертности — регион с 75 строчки поднялся на 15 место в стране. По словам заместителя губернатора Волгоградской области Владимира Шкарина, комплексная работа позволила региону заручиться финансовой поддержкой федерального центра. «Только в текущем году мы получили более 170 миллионов рублей на модернизацию 22 детских поликлиник. Средства направлены на ремонт, обеспечение оборудованием в соответствии со стандартами, внедрение технологий бережливого производства», — отметил он. В настоящее время завершен ремонт в детских отделениях Ленинской и Чернышковской больницах, перинатальных центрах №1 и 2, в детском корпусе противотуберкулезного диспансера. На базе областной детской больницы создано отделение реабилитации.
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