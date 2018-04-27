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Академик Валентин Покровский посетил Музей Победы
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Академик Валентин Покровский посетил Музей Победы 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
В канун Дня Победы знаменитый академик Валентин Иванович Покровский, спасавший больных во многих странах мира, посетил Музей Победы.
«Президент медицинской науки», «Врачеватель», «Патриарх российской медицины», «Академик», просто «Врач № 1» — это лишь немногие заголовки публикаций в ведущих средствах массовой информации страны и за рубежом. Герой — советский и российский ученый мирового уровня, инфекционист и эпидемиолог, мощный организатор здравоохранения, директор ЦНИИ эпидемиологии в прошлом и нынешнем веке, президент Академии медицинских наук в течение 19 лет (1987 — 2006гг.) — врач «усмирял» эпидемии брюшного тифа, менингита, холеры, кишечных инфекций. Находил «зачинщиков» распространенных опасных болезней.
Двенадцатилетний Валентин жил в подмосковном поселке Клязьма, когда далекой осенью 1941 года немцы подбирались к столице. Многое всплыло в памяти академика, когда здесь, в Музее Победы, уже почтенный мэтр науки, немало повидавший на своем веку, будто вновь погрузился в атмосферу тех лет — рычащие фашистские танки, гул авианалетов, скелеты разрушенных зданий и нерв воя сирен. Детство помнится всегда — у его поколения оно совпало с началом и победным завершением Великой Отечественной войны.
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