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Балашихинский рабочий сплясал с ломом на фоне «Катюши» под песню «Ленинграда»
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Балашихинский рабочий сплясал с ломом на фоне «Катюши» под песню «Ленинграда» 

360tv.ru 1 час назад
Рабочий дорожной компании в Балашихе на камеру станцевал, спел и сыграл на ломе под песню группы «Ленинград» ‐ «Колбаса‐любовь». На заднем плане стоит полевая система реактивной артиллерии, более известная как «Катюша». Ролик публикует «360».
Мужчина работает в дорожной компании Балашихи. На кадрах он стоит на фоне трактора, «Катюши» и своих коллег, которые во время песни продолжают выполнять свои обязанности.
Он задорно поет песню Сергея Шнурова, танцуя с ломом и иногда используя его в качестве гитары. Звук лом не издает, но добавляет рабочему «изюминку».
Вероятно, мужчина был немного пьян. Однако пока его руководство не заинтересовалось роликом.
В начале апреля китаец станцевал в зоопарке вместе со страусами. Мужчина заметил, что у него есть партнер, когда случайно повернулся в другую сторону, а пернатый повторил за ним.
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