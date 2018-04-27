Балашихинский рабочий сплясал с ломом на фоне «Катюши» под песню «Ленинграда»

Рабочий дорожной компании в Балашихе на камеру станцевал, спел и сыграл на ломе под песню группы «Ленинград» ‐ «Колбаса‐любовь». На заднем плане стоит полевая система реактивной артиллерии, более известная как «Катюша». Ролик публикует «360».

Мужчина работает в дорожной компании Балашихи. На кадрах он стоит на фоне трактора, «Катюши» и своих коллег, которые во время песни продолжают выполнять свои обязанности.

Он задорно поет песню Сергея Шнурова , танцуя с ломом и иногда используя его в качестве гитары. Звук лом не издает, но добавляет рабочему «изюминку».

Вероятно, мужчина был немного пьян. Однако пока его руководство не заинтересовалось роликом.

В начале апреля китаец станцевал в зоопарке вместе со страусами. Мужчина заметил, что у него есть партнер, когда случайно повернулся в другую сторону, а пернатый повторил за ним.