Курганцев ждет «веселое лето»: аварийный водопровод будут латать

Коммунальные мытарства курганцев продолжились в апреле. Зима оказалась более затяжной, что не могло не внести свои коррективы в статистику коммунальных аварий. ИА «Уральский меридиан» продолжил следить за ситуацией с аварийностью на курганском водопроводе и коллекторе.

По информации пресс-службы АО «Водный союз» в апреле 2018 года на водопроводе в Кургане зафиксировано и устранено 47 аварий, что на 4 больше мартовского показателя, но укладывается в общую динамику. Аварийность по сравнению с 2017 годом стала меньше (за апрель 2017 года коммунальщики устранили 62 аварии). Причина сокращения аварийных ситуаций, как комментируют специалисты, состоит в подходе компании к аварийно-ремонтным работам, когда решается не просто задача возобновления подачи воды, а производится максимальный объем замены трубопровода на «проблемном» участке. Коммунальщики стараются ремонтировать так, чтобы на этот же участок не возвращаться из-за повторных порывов сети. Только в апреле текущего года АО «Водный союз» переложено 458 метров водовода. Это не новые участки водопроводных сетей, а работы на аварийных участках, где «гнилые трубы» меняются на новые. Пусть более затратно, но по-хозяйски. Стопроцентный износ зафиксирован у 76% городской водопроводной сети. Старение водопровода продолжается. Когда полностью сгниет муниципальный водопровод пока сказать сложно, видимо, коммунальщики еще успевают за коррозией и износом труб.

Статистика аварийности по данным АО «Водный союз», г. Курган

В Кургане 309 водоразборных колонок. Из них в апреле 2018 года ремонт прошел на 106. Это на фоне отогрева колонок, которые продолжали промерзать. За месяц их было отогрето 130 штук, что существенно меньше, чем в марте — колонки тогда отогревали 603 раза. Зато наружная канализация «дала жару», за апрель ее пришлось отогревать на протяжении 273 метров. На городском коллекторе, который имеет стопроцентный износ на 93% протяженности, в апреле произошло 4 аварии и 350 засоров.

За осенне-зимний период в Кургане 155 раскопок водопровода и канализации восстановлено в «зимнем» варианте. Уже сложно сказать, что курганцев больше возмущает, количество отключений воды, раскопки на дорогах, которые вынуждены производить коммунальщики, или то, как восстановлено дорожное покрытие. Одно только количество говорит о значительном уроне, который несет стареющий водопровод горожанам.

По утверждению руководства АО «Водный союз», для содержания и плановой модернизации муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения ежегодно не хватает 300 миллионов рублей. В течении последних лет ресурсонабжающая компания предлагала этот дефицит восполнить за счет целевой субсидии или за счет приведения тарифов к уровню экономической обоснованности, что повлекло бы увеличение платежей жителей на 150-200 рублей в месяц. Субсидия, выделенная Кургану в 2017 году Правительством Курганской области, так и не дошла полностью до коммунальщиков. Из планируемой суммы в 150 млн рублей, из-за нерасторопности городских чиновников, субсидия уменьшилась более чем на половину, на капитальный ремонт сетей было потрачено всего 72 миллиона.

Не стоит думать, что субсидия — это подарок области. Как уже рассказывало наше агентство, появление субсидии стало возможным благодаря подписанному соглашению между Правительством Курганской области и корпорацией «СТС», которое предусматривает рост налоговых поступлений от группы компаний «СТС» в том числе «СУЭНКО» в областной бюджет. Их объем существенно больше, нежели та сумма, которая попадает в субсидию для «Водного Союза». «Если говорить о 2017 годе, то мы брали на себя обязательства заплатить сверх базы 2016 года 200 миллионов рублей, в итоге отчитались о поступлении в бюджет дополнительных 202 миллионов», — уточнил ИА «Уральский меридиан» директор ПАО «СУЭНКО» — материнской организации «Водного Союза» — Данил Анучин.