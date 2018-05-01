Ещё
Праздничный день курганцев омрачила очередная коммунальная авария
Далее:
Читайте также:
Ещё

Праздничный день курганцев омрачила очередная коммунальная авария 

Уральский меридиан 45 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает АО «Водный союз», в 13-55 в Кургане по адресу ул. Коли Мяготина, 99 произошла авария на водопроводе. Практически сразу после майской демонстрации и митинга, прошедших в столице Зауралья, 24 дома оказались без воды, а также два теплопункта.
До устранения бригадой компании причины аварии без холодного водоснабжения потребители по адресам:
— ул. К. Мяготина, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 89, 89б, 87а, 85, 91, 91а, 93, 91б, 89а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 99б (детский сад №196), 101а (школа №60);
— Зорге, 52, 54.
Стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. С начала 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 183 аварии на водопроводе (в апреле — 47), что приводило к неоднократным отключениям холодной воды. В 2018 году из областного бюджета на капитальные ремонты городских сетей планируется выделить 150 миллионов рублей в форме субсидии.
Уральский меридиан: последние новости
Фотовыставка «Я волонтёр» пробудет в Сургуте 8 месяцев Спор из-за подушек открыл глаза на проблему чести и достоинства В Тюмени зарегистрировано наибольшее количество присасываний клещей
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы68
Звезды, которые ненавидят свои культовые роли1
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру29
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Смех и грех: дикие ляпы ведущих новостей7
Видео
02:53
«Мстители 3» собрали рекордную кассу за выходные
Кино
06:42
Самые невероятные трансформации звезд ради роли
Кино
04:19
Дженнифер Лопес выпустила новый клип
Концерты
04:48
10 звезд, которые выросли в нищете
Кино
03:04
«Евровидение-2018» покажут по Первому каналу
ТВ
07:06
Кевин вырос: как выглядят актеры «Один дома» сейчас
Кино
10:54
Культовые фильмы до и после спецэффектов
Кино
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение