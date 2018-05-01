Праздничный день курганцев омрачила очередная коммунальная авария

Как сообщает АО «Водный союз», в 13-55 в Кургане по адресу ул. Коли Мяготина, 99 произошла авария на водопроводе. Практически сразу после майской демонстрации и митинга, прошедших в столице Зауралья, 24 дома оказались без воды, а также два теплопункта.

До устранения бригадой компании причины аварии без холодного водоснабжения потребители по адресам:

— ул. К. Мяготина, 58, 62, 64, 66, 72, 74, 89, 89б, 87а, 85, 91, 91а, 93, 91б, 89а, 95, 97, 97а, 99, 99а, 99б (детский сад №196), 101а (школа №60);

— Зорге, 52, 54.

Стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. С начала 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 183 аварии на водопроводе (в апреле — 47), что приводило к неоднократным отключениям холодной воды. В 2018 году из областного бюджета на капитальные ремонты городских сетей планируется выделить 150 миллионов рублей в форме субсидии.