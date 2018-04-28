У «Водного союза» нет выходных. 29 апреля отключат два района Кургана

Предупреждение об отключении холодного водоснабжения поступило накануне выходных от АО «Водный союз». Коммунальщики 29 апреля планируют проведение ремонтных работ в Заозерном и Западном районах Кургана.

Так, по информации пресс-службы компании на двенадцать часов с 9 часов утра завтра без холодного водоснабжения:

В Заозёрном, как уточнили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе компании, планируется провести замену запорной арматуры на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: 2 микрорайон, 13а, а в Западном — устранить аварийную ситуацию на водопроводе диаметром 100 мм по адресу: ул. Кремлева, 3. По окончании работ подача воды будет возобновлена. Потребителей просят обеспечить необходимый на время отключения водоснабжения запас воды.

Стопроцентный износ труб в городе зафиксирован у 93% коллектора, у 76% водопроводной сети. Недофинансированность коммунальной инфраструктуры ежегодно составляет 300 миллионов рублей. Только за первый квартал 2018 года, по данным АО «Водный союз», в Кургане зафиксировано 136 аварийных ситуаций, что приводило в отключению холодного водоснабжения горожан. В 2018 году из областного бюджета на капитальные ремонты сетей планируется выделить 150 миллионов рублей в форме субсидии.