Замена арматуры на ул. Отдыха даст курганцам отдохнуть от воды

АО «Водный союз» предупреждает жителей Кургана о проведении планового ремонта и замены запорной арматуры по адресу: ул. Отдыха, 4Б, 28 апреля.

С 9 до 17 часов из-за этого будет ограничено холодное водоснабжение. Без холодного воды останутся потребители по следующим адресам: — ул. Отдыха, 2б, 2в, 4б, 6 (д\сад №169),7а (школа№28); — ул. Садовая, 8а, 10; — ул. Земнухова,2, 2а; — ул. Шевелевская,1, 3а, 3б, 5; — ул. Омская,1, 3, 3а, 5, — частный сектор улиц: Петропавловская, Мамина Сибиряка, — т\п №108, — КНС №6.

Компания просит жителей города заблаговременно сделать запас воды.