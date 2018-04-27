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Замена арматуры на ул. Отдыха даст курганцам отдохнуть от воды
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Замена арматуры на ул. Отдыха даст курганцам отдохнуть от воды 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
АО «Водный союз» предупреждает жителей Кургана о проведении планового ремонта и замены запорной арматуры по адресу: ул. Отдыха, 4Б, 28 апреля.
С 9 до 17 часов из-за этого будет ограничено холодное водоснабжение. Без холодного воды останутся потребители по следующим адресам: — ул. Отдыха, 2б, 2в, 4б, 6 (д\сад №169),7а (школа№28); — ул. Садовая, 8а, 10; — ул. Земнухова,2, 2а; — ул. Шевелевская,1, 3а, 3б, 5; — ул. Омская,1, 3, 3а, 5, — частный сектор улиц: Петропавловская, Мамина Сибиряка, — т\п №108, — КНС №6.
Компания просит жителей города заблаговременно сделать запас воды.
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