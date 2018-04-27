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«Родители и я — дружная семья». Подготовка идет полным ходом
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«Родители и я — дружная семья». Подготовка идет полным ходом 

Управа района Крюково 1 час назад
Фото: Управа района Крюково
В воскресенье, 29 апреля, состоится традиционный семейный праздник «Родители и я — дружная семья». Юные аниматоры досугового центра ГБУ «М КЛУБ» тестируют и отбирают игры и конкурсы. По словам ребят, на празднике, наряду с привычными заданиями, крюковчан ожидает много новых и необычных игр. Однако все секреты аниматоры раскрывать отказались — сказали, что все увидим на месте.
Напоминаем — праздник пройдет в спортивном зале корпуса 1444, в 11:40 пройдет регистрация участников, а в 12:00 начнется само мероприятие. Форма одежды — спортивная. Не забудьте сменную обувь!​
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