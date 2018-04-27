Как начался «Dark Nights: Metal»

Вчера я описывал предысторию этой арки, которая была показана в ваншотах «Темные дни: Кузница» и «Темные дни: Литейная». Сегодня же Вашему вниманию обзор первого выпуска.

Стоит напомнить, что этот обзор расскажет обо всех сюжетных поворотах истории, так что если Вам этот формат не интересен или Вы желаете избежать спойлеров и прочесть однажды комикс в оригинальное — дальше не читайте. Но лучше посмотрите правде в глаза.

И так. Началом истории является рассказ о том, что в древности изначально существовало три племени людей: Волка, Медведя и Птицы. Однажды появилось еще одно племя, темное по своей природе — племя Летучей мыши. И его появление стало началом темных времен — века металла.

Далее следует сцена, где герои Лиги Справедливости находятся в пленении у Дарксайда, который выпустил их на гладиаторскую арену на борьбу с гигантскими роботами. Создал этих роботов мальчик-слуга Дарксайда, он же дал героям подсказку того, как их победить и использовать для побега. В итоге команда оказалась внутри этих роботов, а потом трансформировалась в единого гигантского робота. Это дало им возможность сбежать из заточения и вернуться на Землю.

При возвращении с ними связался Альфред и вызвал их в Готэм, чтобы они взглянули на что-то важное. Этим важным оказалась внезапно и неизвестно откуда взявшаяся каменная гора. Обнаружилось, что у нее есть вход. Войдя туда, Лига обнаружила там капсулу, в которой находились в состоянии анабиоза несколько людей в скафандрах. На капсуле предупреждение «Он преследует нас. Бегите».

Далее к ним врывается спецназ и просит отойти от капсулы и не трогать ее. Во главе его выходит Леди Черный Ястреб, она же Кендра Сандерс. Она уводит их на некий остров, где рассказывает историю о себе и Картере Холле. О том, как клинок из N-ного металла убил их в древности и тем самым дал им бесконечное множество реинкарнаций, как Картер посвятил последние свои жизни, чтобы выяснить причину этого, чтобы узнать, откуда появился этот металл. И он выяснил. Хоукгерл рассказывает, что несмотря на мнение, что существует лишь 52 параллельных вселенных, есть еще их великое множество в недрах Темной мультивселенной. И Картер Холл отправился с командой туда, но не вернулся. После него осталось лишь знание, что там обитает некая первородная сущность, неизвестный могущественнейший демон, которому поклонялось в древности темное племя Летучей мыши. И имя его — Барбатос.

Далее Кендра рассказывает, что согласное легенде Барбатос проникнет в этот мир с помощью человека, который будет подвержен действию пяти священных металлов его последователями. Из кошмаров этого человека он соберет себе армию. И этот человек — Брюс Уэйн.

После этих слов внезапно из анабиоза выходит один из тех, кто спал в капсуле. Это был Красный Торнадо, взбешенный и обвиняющий Бэтмена в том, что тот «открыл проход». Начинается заварушка и Бэтмен уходит с острова.

Бэтмен вернулся в пещеру и исследует новый образец металла. С помощью него он находит в своем поместье дневник Картера Холла и читает его. Дневника адресовался семье, которая смогла перейти из Темного племени в племя Птица — Уэйнам. Оставил его Картер на тот случай, если у него не получится ликвидировать угрозу Барбатоса. Чтобы предупредить Уэйна о том, что видимо, тот и сам давно чувствовал. Барбатос увидел того еще во время Последнего кризиса и с тех пор целую вечность копил силы и готовился увидеть его снова. И вторгнуться со своей темной армией кошмаров в наш мир.

Далее события арки описываются с помощью 7 ваншотов, которые рассказывают истории соответственно 7 различных страхов Бэтмена. Сие истории останавливаются на вторжении этих страхов в наш мир. Первая из них — о «Красной смерти».