Барахолка помогла собрать 4 млн рублей для детского хосписа «Дом с маяком» 

Четвертая благотворительная барахолка проекта «Делись добром, Москва!» успешно помогла собрать около 4 миллионов рублей для подопечных детского хосписа «Дом с маяком». Об этом сообщила пресс-служба хосписа.
Организатором события по традиции выступил проект «Делись добром, Москва!», работающий на волонтерских началах.
Все собранные за восемь часов мероприятия средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей ‒ подопечных детского хосписа «Дом с маяком», которым требуется дорогостоящая медицинская техника для поддержания и улучшения качества жизни. Результатом стала сумма 3 709 220 рублей. Не менее впечатляющим оказалось и количество посетителей открытого события — в течение одного дня принять участие в благотворительной барахолке пришел 2861 человек.
"Мы уже начали оплачивать подопечным ребятам инвалидные коляски, кровати, аппараты для дыхания. Большое спасибо всем, кто поддержал и посетил мероприятие! Один день, и уже сейчас столько детей получат помощь!" ‒ отметила Елена Прокопьева, руководитель отдела маркетинга детского хосписа «Дом с маяком».
Гостями четвертой благотворительной барахолки «Мода на благотворительность» стали актеры Анатолий Белый и Артур Смольянинов, пианистка Екатерина Сканави, художник Никас Сафронов, телеведущая Натали Неведрова и многие другие.
С поддержкой события ранее выступили: актер Александр Олешко, певица Юлианна Караулова, актриса Мария Шумакова, актриса Ингрид Олеринская, актриса Катерина Шпица, общественно-политический деятель Ксения Безуглова, актриса Анна Цуканова-Котт, телеведущий Оскар Кучера, актер Дмитрий Блажко.
Барахолка помогла собрать 4 млн руб для детского хосписа «Дом с маяком»С помощью торговой благотворительной онлайн-площадки «Один+Один» в рамках проекта благотворительной барахолки на онлайн-аукционе были проданы уникальные лоты: три вечера в ложе на шесть персон на исторической сцене Большого театра и приглашение на премьеру спектакля «Две комнаты» в «Гоголь-центре» от Чулпан Хаматовой. Также участники онлайн-аукциона стали обладателями мяча с автографами игроков ФК «Динамо», клюшки с автографом президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и платьев и аксессуаров из гардероба Полины Гагариной и Чулпан Хаматовой, картин кисти Никаса Сафронова и Натальи Рождественской, орхидеи от актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, раритетного коллекционного альбома-папки "Александр Лабас. Александр Блок. «Двенадцать»".
На благотворительном аукционе были представлены и созданные в память Лизы Глинки «Ослики для Лизы» от актера Сергея Безрукова, знаменитого спортсмена Александра Легкова и члена Общественной палаты Евгения Арсентьева.