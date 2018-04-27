Барахолка помогла собрать 4 млн рублей для детского хосписа «Дом с маяком»

Четвертая благотворительная барахолка проекта «Делись добром, Москва!» успешно помогла собрать около 4 миллионов рублей для подопечных детского хосписа «Дом с маяком». Об этом сообщила пресс-служба хосписа.

Организатором события по традиции выступил проект «Делись добром, Москва!», работающий на волонтерских началах.

Все собранные за восемь часов мероприятия средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей ‒ подопечных детского хосписа «Дом с маяком», которым требуется дорогостоящая медицинская техника для поддержания и улучшения качества жизни. Результатом стала сумма 3 709 220 рублей. Не менее впечатляющим оказалось и количество посетителей открытого события — в течение одного дня принять участие в благотворительной барахолке пришел 2861 человек.

"Мы уже начали оплачивать подопечным ребятам инвалидные коляски, кровати, аппараты для дыхания. Большое спасибо всем, кто поддержал и посетил мероприятие! Один день, и уже сейчас столько детей получат помощь!" ‒ отметила Елена Прокопьева , руководитель отдела маркетинга детского хосписа «Дом с маяком».