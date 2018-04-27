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Бородина восхитилась отечественными санаториями
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Бородина восхитилась отечественными санаториями 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая опубликовала в своем Инстаграме проморолик одного из санаториев Анапы и вспомнила, как любила ездить на российский юг в детстве.
По словам звезды, именно Анапа оживляет ее воспоминания детства. «Бескрайние золотые пески и теплое море. Наши cанатории очень удобны для семейного отдыха. Особенно, когда с детьми, чувствуешь защищенность, отдыхаешь душой и телом», — призналась Бородина.
Ксения отметила, что в настоящее время отечественные санатории переживают период возрождения и развития, становятся более привлекательными, выходят на европейский уровень, не теряя своей «советской» изюминки. Теперь в них можно найти множество игровых площадок, парковых зон, детскую и взрослую анимацию.
Кроме того, санатории в Анапе начали оборудовать СПА-помещениями, современными бассейнами, ресторанами и кафе, а также специальными лечебными комплексами, где люди могут поправить свое здоровье и получить консультацию специалистов.
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