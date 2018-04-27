BTS подтвердили совместный трек с русским ди-джеем

Совместному треку быть! -обрадовал фанатов диджей Зедд, более известный, как Антон Игоревич Заславский, который уже продолжительное время проживает с родителями в Германии. В этом году, обещает музыкант, выйдет его долгожданная коллаборация с. Намекнул на это Зедд ещё в ноябре прошлого года, оставив сообщение в Твиттере.

«Эй, ребята, BTS. Я слышал, вы хотите совместный трек, давайте тогда сделаем это. :)»

Тогда, казалось, раз нет никаких доказательств, то пока и верить этой новости не стоит. Но, вот, спустя полгода она подтвердилась. Поэтому ждём очередного хита!