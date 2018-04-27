Библионочь 2018: влюбиться за 5 минут

Корреспондент «ВН» решила опробовать на себе интеллектуальные знакомства, и вот что из этого вышло.

Фантаст и экономист

14 парней и более 20 девушек разного возраста и наружности, скромно потупив глаза, сидели в большом конференц-зале и ожидали начала спиддэйтинга. Так называется формат коротких свиданий, где в течение пяти минут нужно успеть узнать собеседника, по возможности оставив хорошее впечатление и о себе. Сначала повисла неловкая тишина, но спустя несколько минут напряжение спало, и зал свиданий наполнился гомоном десятков голосов и кокетливым смехом дам.

Моим первым собеседником оказался 30-летний фанат фэнтези по имени Антон. Скромный парень теребил в руках принесенную книгу Айзека Азимова и мило краснел, пришлось взять инициативу в свои руки. О чем говорить? Конечно же, о литературе. Минуте на третьей втянулась, взахлеб рассказывая о последней прочитанной книге, но все же старалась больше слушать своего кавалера. И он раскрылся, преобразившись из тихого интеллектуала в общительного мужчину. Я бы поговорила с Антоном подольше, но время истекло. Пересела к следующему. Он оказался менее скромным — сразу поведал мне, что ему очень мешает в жизни высокий рост в 193 сантиметра. Разговор о художественной литературе не задался, мой собеседник оказался экономистом, по совместительству трейдером и фрилансером, точек соприкосновения мы, увы, не нашли.

Знакомство с сексопатологией

Следующий чернявый худенький парень запомнился особо. Глядя в глаза, он осторожно достал из-под свитера потрепанный томик справочника по сексопатологии, чем вызвал минутный ступор. «Это моя любимая книга, — словно извиняясь, произнес кавалер. — Мне интересно все то, чему не учили в школе, в СССР секса не было, а родители ничего об этом не рассказывали, вот и пришлось узнавать все самому. Читаю перед сном по паре страниц, тяжело дается, конечно, бывает, попадается какой-то незнакомый термин, тогда ищу определение в интернете». Нет, думаю, тут беседы о высоком едва ли возможны. И иду навстречу следующему претенденту на мою руку и сердце.

Зеленоглазый молодой парень в очках по имени Константин оказался настоящим полиглотом: он владеет английским, испанским, португальским и, что меня поразило, китайским языками. Не без хвастовства рассказывает: «Когда мне было 13, папа решил, что каникулы — удел тунеядцев, и отправил меня на все лето в Китай. Так я каждый год и ездил — Пекин, Гуанчжоу, Гонконг. Последние три года я вообще живу в Испании», — с гордостью сообщил парень. Краем уха слышу, как соседние парочки ведут беседы о поэзии, о роли Лили Брик в судьбе Маяковского, а особо предприимчивые девушки расспрашивают кавалеров о карьере и зарплате.

Для меня эксперимент закончился неудачно — ни один из молодых людей не понравился мне настолько, чтобы продолжить общение. Но многие новоиспеченные парочки разбрелись кто куда — слушать музыку на виниле, рассматривать картины и, конечно, говорить о книгах и мечтах. Кажется, в библиотеке действительно можно найти свою любовь.

Нескучное чтение

В седьмой раз на читальни Новосибирска опустилась «Библионочь». Акция, призванная привить молодому поколению новосибирцев любовь к литературе, впервые прошла в Новосибирске в 2012 году. С тех пор каждый год организаторы придумывают все новые фишки и темы, которые должны привлечь читателей в библиотеки.

2012 — Новосибирская областная юношеская библиотека устроила «битву читающих» и поэтические диалоги «СтиШок». Участие в первой «Библионочи» приняли более тысячи новосибирцев.

2013 — «Большое литературное путешествие». В юношеской библиотеке все желающие смогли перевоплотиться в литературных героев прошедших эпох. В рамках «Библионочи» состоялся чемпионат по чтению вслух. А в областной библиотеке молодежь играла в «Литературную мафию».

2014 — « Шерлок Холмс : игра теней». В ЦРБ имени Л. Н. Толстого прошел «опасный» конкурс: посетителям нужно было по запаху определить, в какой из нескольких бутылок находится яд! В областной юношеской библиотеке развернулся китайский квартал — здесь учились писать иероглифы, играли в маджонг, признавались в любви на китайском и даже устроили клуб предсказаний.

2015 — «Открой дневник — поймай время». В ГПНТБ случилась такая оказия: на одну из площадок под названием «Посиделки для тех, кому за… за… за…», увы, никто не пришел. Вероятно, потому, что ночь — это, прежде всего, время активности для молодых горожан.

2016 — «Читай кино». Популярностью в научной библиотеке пользовались очки виртуальной реальности, с помощью которых все желающие погружались в мир книг и путешествий. Еще новосибирцы делали необычные селфи с самыми маленькими, самыми толстыми и самыми зачитанными до дыр книгами.

2017 — «Новое прочтение». В здании ГПНТБ стартовал велопробег — 20 велосипедистов прокатились по второму этажу научной библиотеки. Год запомнился и костюмированным балом: новосибирцев обучали старинным классическим танцам в стилизованных под давние времена костюмах.

2018 — «Магия книги». Кастинг для начинающих актеров, мини-уроки иврита и корейского языка, стеклянные книги, пятиминутные свидания, музей магнитиков на холодильник и пение на языке жестов: это и многое другое ожидало посетителей новосибирских библиотек в этот раз.