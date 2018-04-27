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Космонавтами стали богородские дошколята
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Космонавтами стали богородские дошколята 

Официальный сайт управы района Богородское 55 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Мальчики и девочки, посещающие детский сад школы №1795 «Лосиноостровская» в Богородском, приняли участие в квесте «Путешествие будущих космонавтов».
В понедельник, 23 апреля, в дошкольном отделении №4 для детей подготовительных групп был проведен квест, посвященный прошедшему Дню космонавтики. Игра проходила в рамках городской акции «Путешествие в город мастеров», а главной целью стало раннее профориентация дошкольников.
Юные богородчане, путешествуя во время игры от станции к станции, на практике знакомились с особенностями профессий конструктора, механика, оператора беспилотных аппаратов. Дети узнали о строении беспилотных летательных аппаратов, познакомились с альтернативными материалами, моделировали планеты и стали настоящими космическими путешественниками.
По мнению организаторов, это был опыт приобретения новых знаний, умений и, что самое важное, проживания сильных эмоций и новых, потрясающих впечатлений от возможности попробовать собрать свой первый дрон и даже управлять летательным аппаратом.
Отметим, что в проведении квеста ребятам помогали студенты-волонтеры Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Московский государственный образовательный комплекс» СЗАО.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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