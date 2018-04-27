В шесть часов вечера после войны

Сериал: Ku’damm 56 Год: 2016 Канал: ZDF Немецкие сериалы с историческим уклоном стали фирменной фишкой канала ZDF около трех лет назад. Сначала это были робкие попытки снять что-то драматическое про семидесятые годы в ФРГ (на экраны телевизоров спроецировались последовательно Мюнхенская олимпиада и другие террористические «прелести» из «лихих семидесятых»), а затем телеканал перешел на послевоенные годы и на ГДР эпохи восьмидесятых годов прошлого века. Яркий хит 2015 года «Deutschland 83» получил через год своего мини-антипода из послевоенного периода — сериал «Ku’damm 56» (нетрудно догадаться, что это название берлинской улицы Курфюрстендамм).

1956-ый год. Из-за неподобающего поведения Монику Шёлак исключили из школы домоводства, и она возвращается в Берлин — к матери Катерине и сестрам Хельге и Эве. Катерина Шёлак управляет известной школой танцев «Галант», ее муж и отец дочерей пропал в 1944 году на Восточном фронте. Фриц Ассманн, друг семьи, помогает Катерине по делам школы и не только. Катерина считает Монику неудачницей.

Больше надежд у нее связано с Хельгой, которая скоро выходит замуж за окружного адвоката Вольфганга фон Бооста, а также с самоуверенной Эвой, которая напропалую флиртует с професором Фессбандером, в неврологической клинике, у которого она работает медсестрой. На свадьбе Хельги Моника знакомится с сыном владельца фабрики Йоахимом Франком . Сначала он ей нравится, но когда они остаются одни, ситуация меняется, и происходит неприятный инцидент. В школе танцев Моника встречает руководителя музыкальной группы Фредди. Он пробуждает в девушке интерес к новой американской музыке — рок-н-роллу…

Мини-сериал состоит из трех серий. Трех серий, на протяжении которых скромность борется с эмансипацией. Моника, будучи средней дочерью, требует равноправия и свободы. Общество в лице матери и соседей, активно не приемлет ее требования. Антураж эпохи передан весьма жирными мазками. Сериал как будто не имеет полутонов. Диалоги нарочито контрастные, а эмоции выпущены наружу. Очень удачно подобранный саундтрек неплохо дополняет картину. В «Ku’damm 56» есть что-то неуловимое от старых советских послевоенных лиричных комедий. Где простые люди живут простой жизнью, в которой, однако, есть место и бунтарям.

В марте этого года ZDF выпустил второй сезон «Ku’damm 56». В рамках тех же трех серий. История явно продлится еще сезона два. Сюжет стал более закрученным. Но настроение осталось все тем же. Похожим на Швейковское предложение саперу Водичке при отправке на фронт встретиться в пивной «В шесть часов вечера после войны»…

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ