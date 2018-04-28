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Малоимущие семьи Реутова получили по 25 кг продуктовой помощи
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Малоимущие семьи Реутова получили по 25 кг продуктовой помощи 

Агентство «Москва» 21 минуту назад
Фото: Вести Подмосковья
Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«Наборы с разнообразными продуктами, в числе которых овощи, фрукты, крупы, макаронные изделия, молочная продукция в апреле получили пять реутовских семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди них — многодетные семьи и семьи, находящиеся под патронажем в том числе семья с семью детьми и женщина-инвалид в одиночку воспитывающая троих детей. В каждую из таких семей сотрудники городской администрации доставили по 25 кг гуманитарной помощи», — сообщил глава города Станислав Каторов, который цитируется в сообщении. Он добавил, что в этом году спонсором акции стало акционерное общество «Тандер».
«Подобная поддержка малоимущих семей не ограничится лишь одной акцией, а станет ежемесячной традицией. Мы рассчитываем на то, что и другие предприятия сферы торговли, а также участники волонтерского движения нашего города присоединятся к этому марафону добрых дел», — сказала заместитель главы администрации города Реутов Ольга Репина.
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