В Реутове пять малоимущих семей получили овощи и фрукты в рамках благотворительной акции

В подмосковном Реутове пять нуждающихся семей получили продовольственную помощь от предпринимателей из сферы торговли, в продуктовые наборы вошли овощи и фрукты, сообщил в пятницу глава города Станислав Каторов

«Наборы с разнообразными продуктами, в числе которых овощи, фрукты, крупы, макаронные изделия, молочная продукция в апреле получили пять семей из Реутова, находящихся в трудной жизненной ситуации. Среди них — многодетные семьи и семьи, находящиеся под патронажем, в том числе, семья с семью детьми и женщина-инвалид в одиночку воспитывающая троих детей. В каждую из них сотрудники городской администрации доставили по 25 килограммов гуманитарной помощи», — сказал Каторов.

Он добавил, что с инициативой оказания такой помощи администрация города выходит уже не в первый раз.

По данным Реутовского информагентства, в 2018 году спонсором акции стало акционерное общество «Тандер»

«Подобная поддержка малоимущих семей не ограничится лишь одной акцией, а станет ежемесячной традицией. Мы рассчитываем на то, что и другие предприятия сферы торговли, а также участники волонтерского движения нашего города (Реутова — ред.) присоединятся к этому марафону добрых дел», — сказала заместитель главы администрации муниципалитета Ольга Репина.