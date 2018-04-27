На защите национальной самобытности

Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков 18 апреля выступил с официальным отчётом перед Постоянным форумом ООН по вопросам коренных народов по международному проекту «Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XVII — начало XX вв.)». Он ознакомил собравшихся с содержанием и ходом реализации проекта, который получил поддержку Постоянного форума ООН в 2015 году.

Парламентарий напомнил о том, что в музеях США, Великобритании, Германии, Дании, Франции, Австрии, Швейцарии сохранилась память о культурном наследии народов Якутии — раритеты, свидетельства национальной самобытности северных этносов. Александр Жирков рассказал об издании I тома системного альбома-каталога «Сибирская коллекция в музеях США», где впервые публикуются подробные сведения на русском и английском языках об артефактах народов саха, эвенов и юкагиров, находящихся в коллекциях музеев США.

К слову сказать, в музеях Нового Света собрана большая коллекция. В фондах Американского музея естественной истории находятся 844 якутских экспоната, 293 — юкагирских и 427 эвенских экспонатов. В Национальном музее естественной истории Смитсоновского института — 45 якутских экспонатов. Артефакты охватывают все виды народного творчества: наборы деревянной, кожаной и керамической посуды, праздничной и повседневной одежды, конского убранства, ювелирные украшения, резную кость и хозяйственную утварь. Редкие экспонаты — доха женская или «шуба с орлом», серебряные пояса с монограммами, седло женское, чорооны (сосуды для питья кумыса), берестяные сосуды, пальмы, календари-месячники, одежда и атрибуты шамана.

Ил Тумэн уделяет постоянно внимание сохранению и развитию культуры, языка и духовности народов, проживающих на территории северного региона. В республике накоплен большой опыт и создана законодательная база, по этому направлению реализуются крупные проекты.

По словам главы секретариата Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов госпожи Чандры Рой-Хенриксен, инициированный Якутией проект представляет собой уникальную возможность демонстрации и возрождения языка, культуры коренных народов. Она подчеркнула, что опыт проекта необходимо распространить и на другие коренные народы мира. «Мы надеемся, что это издание вдохновит представителей других культур документировать и сохранять своё материальное и духовное наследие», — сказала руководитель секретариата.

Идею поддержали члены Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов — представители Мексики, Японии, Австралии, Колумбии и Африканского континента, которые высоко оценили проект Якутии. Представитель Австралии Доминик Ву Конак обратил внимание собравшихся на то, что проекты по сохранению культурного наследия возможно реализовать только при поддержке государства. Антрополог из Мексики Едит Сото Кудвин поделилась тем, что артефакты коренного народа майя также вывезены в разные страны мира, и опыт Якутии для них является полезным. Глория Изабель из Колумбии подчеркнула огромный вклад Якутии в сохранение и популяризацию культурного наследия коренных народов.

В тот же день Александр Жирков встретился с руководством, научными сотрудниками Американского музея естественной истории. Вице-президент по развитию музея Камилла Коули и директор библиотеки Том Байон подчеркнули неизмеримый вклад проекта в сохранение и популяризацию материальной культуры народов и выразили надежду, что проект станет для других этносов примером для подражания.

Чандра Рой-Хенриксен официально подтвердила, что успешный международный проект будет и дальше пользоваться эгидой Постоянного форума ООН. В настоящее время исследовательская группа работает в музеях Германии для подготовки II тома проекта. III том будет посвящён предметам материального и культурного наследия, обнаруженным в остальных странах Европы.