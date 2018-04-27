Медведев: Рошаль является ярким примером безграничной любви и преданности своей профессии

МОСКВА, 27 апреля. / ТАСС /. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Леонида Рошаля с 85-летием и подчеркнул, что российский педиатр и хирург является примером безграничной преданности своей профессии. Текст поздравительной телеграммы размещен в пятницу на сайте правительства РФ.

"Все свои знания, силы вы отдаете спасению маленьких пациентов, возвращаете им здоровье, способность радоваться, дарить надежду на счастливую жизнь без болезней. И для миллионов врачей вы являетесь ярким примером безграничной любви и преданности своей профессии", — говорится в поздравлении.

Медведев подчеркнул, что жизнь Рошаля посвящена благородному делу — лечению детей. «Для вас нет чужой боли, беды. Вы всегда там, где трудно, нужна помощь, где жизни ребенка угрожает опасность», — добавил премьер-министр.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил Леонида Рошаля с юбилеем, отметив его преданность и верность призванию.

Леонид Рошаль — высококвалифицированный детский хирург, специалист по неотложной хирургии и травматологии, медицине катастроф. Он основал консервативные методы лечения у детей острых хирургических заболеваний. С 2015 года Рошаль является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.