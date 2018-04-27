Металл устал. Кто следит за безопасностью аттракционов

Кто в ответе?

Безопасность оборудования в парках — вопрос, как оказалось, далеко не простой. С одной стороны, их проверяют по жалобам посетителей по 10 раз в год вместо положенной плановой проверки раз в три года. С другой стороны, государственной службы, которая контролирует весенний запуск в эксплуатацию, во многих регионах пока нет.

В Московской области эти функции по решению регионального правительства возложены на Гостехнадзор при минсельхозе, и там уже началась профилактическая операция «Аттракцион-2018». А вот в Гостехнадзоре при ставропольском минсельхозе заявили, что они этим не занимаются. Во всяком случае пока.

«Каждая техническая инспекция подчиняется региональным структурам. Федеральной вертикали нет. Но техрегламент «О безопасности аттракционов» уже принят, поэтому ждём закон о техосмотре аттракционов», — пояснили в краевом Гостехнадзоре.

Все карусели, автодромы, американские горки, надувные батуты будут проходить обязательную сертификацию и ежегодный техосмотр.

Но это не значит, что сейчас аттракционы совсем без надзора.

«Перед летним сезоном парковое оборудование проверяют аккредитованные организации, в России их всего три, — рассказал вице-президент Союза ассоциаций и партнёров индустрии развлечений Виктор Бондаренко . — Их специалисты просматривают все аттракционы, проводят испытания и дефектоскопию — просвечивают, как рентгеном, на трещины, проверяют на усталость металла. Если всё хорошо, на год даётся разрешение на эксплуатацию. Если есть недостатки, мы стараемся их устранить и снова вызываем специалиста или посылаем фотографии.

А проверяющие органы — Гостехнадзор, прокуратура — уже смотрят у нас разрешительные документы, выясняют, проводили ли мы инструктаж сотрудников, предпринимателей и администрации парка».

В парках Ставрополя, по словам Виктора Бондаренко, старых аттракционов уже нет. Но подвести может и новый аттракцион, поэтому каждое утро техперсонал делает внешний осмотр, прокручивает карусель, расписывается в журнале и только после этого запускает.

«Чаще всего ответственность несёт завод-изготовитель, если что-то происходит по его вине, — говорит Виктор Григорьевич. — Отвечает и тот, кто эксплуатирует оборудование, то есть парк и персонал. Но и посетители, которые нарушают правила, выскакивают из корзин или прыгают с «Чёртова колеса», тоже несут ответственность за ЧП».

Для кого «Сюрприз»?

Безопасность оборудования в «Атажукинском саду» — городском парке Нальчика — подтвердила специализированная фирма из Краснодара, говорят в компании «Аттракционы города Нальчика». Это предприятие стало арендатором весной прошлого года и развернуло бурную деятельность. Часть старых каруселей, включая «Сюрприз», демонтировали. На их месте поставили новые, более дорогие. Если раньше в парке можно было покататься за 30-50 рублей, то сейчас, жалуются жители, есть аттракционы и по 300 рублей.

Судя по строительным работам, на этом перемены в парке не закончатся. Возле «Колеса обозрения» высотой 27 метров обещают поставить ещё одно, 50-метровое.

Между тем сотрудники автономного учреждения «Объединение парка культуры и отдыха», которое ранее управляло городскими аттракционами, оспаривает решение мэрии по передаче имущества третьему лицу.

«В Нальчике около 20 скверов и парков, многие из которых нуждаются в благоустройстве, например в микрорайоне «Вольный аул». Если городу нужно было развивать индустрию развлечений, предложили бы инвесторам ещё не освоенные площадки, — считает замдиректора объединения Муса Чемазоков. — Наше предприятие каждый сезон приносило в казну города порядка 23 миллионов рублей. В нём трудоустроены 250 человек, которые в случае ликвидации предприятия лишатся заработка. 50 человек, которые обслуживали изъятые аттракционы, уже потеряли работу. С ними не продлили договоры. Мы усматриваем в решениях мэрии коррупционную составляющую, потому что идёт отчуждение имущества муниципального автономного учреждения».

Прокуратура дважды вносила протест на решения мэрии. Первый раз — на постановление об изъятии аттракционов, а второй раз на решение о ликвидации автономного учреждения. Мэрии пришлось отменить свои постановления, но в августе прошлого года она выпустила новое и недавно дала прокуратуре категоричный ответ, что считает свои действия вполне законными.

Хроника ЧП Несмотря на все меры предосторожности, ежегодно на Северном Кавказе происходят ЧП в парках развлечений.

В марте этого года в Ставрополе 15-летний подросток пытался сделать сальто на батуте, вылетел на пол и был госпитализирован с ушибом грудной клетки. Два года назад подобные трюки привели к гибели 26-летнего молодого человека. Он сломал при прыжке шею, и врачи не смогли спасти ему жизнь. Ещё один несчастный случай на батуте произошёл в сентябре 2017 года в Центральном парке Ставрополя. Четырёхлетний мальчик сломал ногу, когда на него упал другой ребёнок. Владелицу батута наказали штрафом в 150 тысяч рублей. В марте прошлого года в городе Изобильном Ставропольского края силовые вращающиеся качели ударили мужчину, который подошёл слишком близко. Он получил перелом позвоночника, скончался на месте. Виновным суд признал оператора аттракциона, покинувшего рабочее место. За «причинение смерти по неосторожности» мужчина получил 1,5 года ограничения свободы. В мае 2016 года 13-летняя девочка упала с карусели «Лодочка» в Светлограде и получила травмы. Как оказалось, в железном корпусе была трещина. В 2015 году два ЧП произошли в Чечне. В парке аттракционов 15-летний подросток на электромобиле наехал на 10-летнюю девочку. На следующий день от травм она скончалась в больнице. К ответственности привлекли владельца аттракциона. В том же году мальчишки открыли щит и запустили недействующие карусели возле ресторана «Метелица» в Грозном. Один из ребят получил травмы и погиб. К ответственности привлекли арендатора ресторана, который не обесточил пульт управления. В мае 2014 года в Кисловодске на аттракционе «Кенгуру», когда он набрал высоту, отвалилась кабинка, в которой сидели две девочки. Они получили серьёзные травмы. А владелец аттракционов, как оказалось, 14 лет работал без права на землю в парке и на сами карусели, да ещё и не проводил их техническое обслуживание.

Комментарий

Председатель общественного движения «Кабардино­Балкарский республиканский народный контроль» Владимир Тумов:

«Многократное завышение цен в городке аттракционов Нальчика больно ударило по социально незащищённым жителям нашей республики. При этом мы не знаем, какова арендная плата за аттракционы. Мэрия ссылается на коммерческую тайну, хотя в сделках между органами власти и коммерческими фирмами не может быть никакой тайны. Аукциона на аренду парка не было. Администрация передала землю и имущество на правах муниципальной преференции, хотя сама же предоставляла в прокуратуру справку, что денег на обновление аттракционов она не выделяла, и они куплены автономным предприятием на собственные средства.

С тех пор как 19 марта этого года прокуратура внесла протест на решения мэрии, все работы в парке должны были приостановить. Но там по­прежнему копают, ломают здания и сооружения, пилят деревья, разрушают ландшафтные конструкции».

Испытано на себе

«В Северной Осетии много хороших новых аттракционов в детском парке. Они исправные, ни к чему не придерёшься. Есть новые и в большом парке. Но в целом я бы оценила их на четыре с плюсом, ­ говорит многодетная мама, председатель республиканского «Объединения многодетных семей» Альбина Дзоблаева. — Раньше с аттракционами у нас было проблематично, но сейчас всё идёт к лучшему. По ценам они доступные — 30, 50, 100 рублей. Хотя когда семья малоимущая, у неё каждый рубль на счету, и родители лучше потратят деньги на еду или вещи».

«Аттракционов в Грозном много, но то, что для многодетных семей они малодоступны, это факт, ­ соглашается директор чеченской организации «Женщины — за развитие» Либкан Базаева. — Однако у нас есть благотворительные фонды, которые организуют бесплатные посещения парков и цирка для нуждающихся».

«В Ингушетии нет крупных парков аттракционов, ­ сожалеет председатель движения «Женщины Ингушетии» Лидия Досхоева. ­ В Назрани, в торговом центре, оборудовали батут, лабиринт, другие развлечения для детей. Летом выставляют аттракционы на улице. Их проверяли, техническое состояние нормальное. На аллее в Магасе велосипеды на прокат я пока не видела. В прошлом году цены были приемлемые — около 50 рублей за полчаса».