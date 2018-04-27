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Омичей зовут в исторический парк на фестиваль цветов
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Омичей зовут в исторический парк на фестиваль цветов 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
30 апреля и 1 мая в омском парке «Россия — моя история» пройдёт «Фестиваль цветов и цвета». Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства культуры.
В рамках «Фестиваль цветов и цвета» в историческом парке пройдёт ряд мероприятий. Так, 30 апреля с 13.00 до 16.00 все гости смогут поучаствовать в оформлении территории перед историческим парком и посетить мастер-класс омских художников стрит-арта — Дмитрия Трайпа, Андрея Северского и Ивана Крячко.
«По задумке организаторов, перед зданием появится настоящая поляна — в цветочной тематике участникам акции предлагается разрисовать автомобильные ограждения. Краски предоставляются организаторами, от омичей нужно весеннее настроение и желание обучиться азам уличного рисунка», — отметили в пресс-службе областного минкульта.
Добавим, что 1 мая для омичей в историческом парке подготовили мастер-классы по рисованию и росписи сувениров. А маленьких посетителей организуют просмотр мультфильма «Аленький цветочек».
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