Объявлена конкурсная программа «Кинотавра-2018» 

29-й фестиваль «Кинотавр» объявил конкурсную программу. В этом году председателем жюри основного конкурса станет режиссер Алексей Попогребский. Также в состав жюри войдут актриса Оксана Акиньшина, актер Игорь Верник, оператор Леван Капанадзе, композитор Игорь Вдовин, продюсер Евгений Гиндилис и кинокритик Стас Тыркин.
В 2018 году в основном конкурсе участвуют 12 картин, среди которых работы Авдотьи Смирновой, Александра Гордона и Анны Матисон. В короткой программе участвует картина «Прощай, любимый!», авторами которой выступили номинанты «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Александр Цыпкин и Ксения Раппопорт, а также работа актрисы Марии Шалаевой («Развод»), Семена Трескунова («На краю») и многие другие. Киносмотр традиционно пройдет с 2 по 10 июня в Сочи.
Основной конкурс
«Ван Гоги» (Сергей Ливнев)
«Война Анны» (Алексей Федорченко)
«Временные трудности» (Михаил Расходников)
«Два билета домой» (Дмитрий Месхиев)
«Дядя Саша» (Александр Гордон)
«История одного назначения» (Авдотья Смирнова)
«Мира» (Денис Шибаев)
«Подбросы» (Иван Твердовский)
«Пушкин. Виски. Рок-н-ролл» (Анна Матисон)
«Русский бес» (Григорий Константинопольский)
«Сердце мира» (Наталия Мещанина)
«Слоны могут играть в футбол» (Михаил Сегал)
Конкурс «Кинотавр. Дебют»
"Ваш репетитор" (Антон Коломеец)
"Глубокие реки" (Владимир Битоков)
"Дар" (Михаил Кукушкин)
"Двое" (Тимофей Жалнин)
"Кислота" (Александр Горчилин)
"Мертвые ласточки" (Наталья Першина)
"На районе" (Ольга Зуева)
"Пусть будет Лиза" (Игорь Каргаманов)
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