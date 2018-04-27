Почему никто не видел маленьких голубей?

Уже не первый год подкармливаю голубей во дворе своего дома и никогда не видела, чтобы они прилетали с птенцами. Почему?

А. Приходько, Новосибирск

Начало мая — время, когда у большинства птиц, обитающих в Сибири, появляются птенцы в гнёздах.

Однако если воробьёв, скворцов-желторотиков или диких утят легко отличить от пернатых родителей по характерным признакам и меньшим размерам, то, как выглядят птенцы, пожалуй, самых многочисленных птиц в городе — голубей — многие понятия не имеют. В соцсетях даже появился популярный «мем», в котором пользователи задаются вопросом «Куда эти коварные птицы прячут своих детёнышей? Или голуби сразу появляются на свет взрослыми?»

«Ничего удивительного в том, что горожане не видели маленьких птенцов голубей, нет, — считает новосибирский орнитолог Алексей Яновский . — Просто они, как и многие другие пернатые, вылетают из гнёзд только тогда, когда почти достигают размеров взрослой птицы и у них сформируется необходимое для полёта оперение. Но, в отличие от других птиц, голуби делают свои гнёзда не на ветках деревьев, а в укромных местах, таких как вентиляционные шахты, пустоты в постройках, заброшенные чердаки, опоры под мостами или дупла в высоких деревьях».

Интересно, что, когда самка голубя откладывает одно–два яйца, высиживают их оба родителя по очереди. Правда, у особей мужского пола терпения меньше — голубь-отец в гнезде проводит всего несколько часов, но именно благодаря этому у самки появляется возможность отдохнуть и добыть себе пропитание.

Через 20 дней, а иногда чуть раньше, из голубиных яиц появляются крошечные 10-граммовые комочки, слепые и покрытые редким пухом. Заботятся о потомстве самка и самец тоже вместе — оба выкармливают своих птенцов в гнезде вплоть до того момента, когда они превращаются во взрослых особей, способных к самостоятельной жизни. Поэтому в огромных стаях голубей и не видно птенцов или птиц-подростков — все они попросту находятся под материнским и отцовским крылом в надёжном укрытии.

И всё же, как рассказал орнитолог, отличить молодых голубей от взрослых особей можно. И в конце апреля на улицах города уже есть голуби, которые появились на свет только этой весной. «У молодняка сизого голубя более тусклый окрас и менее массивное туловище, — назвал отличительные признаки Алексей Яновский. — А ещё у птенцов ноги бледно-серого цвета, тогда как у взрослых голубей они ярко-розовые». Как рассказал орнитолог, на днях в одном из дворов Новосибирского Академгородка в стае голубей можно было увидеть много молодых птиц с серыми ногами. Молодняк составлял примерно четверть поголовья голубей в этой части города.

Кстати, только что покинувшие гнездо голубята, в возрасте около месяца, хоть и выглядят взрослыми, ещё несколько дней продолжают ходить за своими родителями и выпрашивают у них корм. И только после того, как они становятся старше 34 дней, уверенно летают с родителями в поисках воды и корма.