XVIII Открытая спартакиада для детей-инвалидов состоялась при поддержке «РуссНефти»

В Саратовской области состоялась XVIII Открытая спартакиада для детей-инвалидов, организованная при поддержке компании «РуссНефть» и благотворительного фонда «САФМАР» российского предпринимателя и мецената Михаила Гуцериева . Местом проведения состязаний для детей с ограниченными возможностями стал оздоровительный центр «Ровесник», учредителем которого является дочернее предприятие «РуссНефти» — ОАО «Саратовнефтегаз». В рамках спартакиады, в которой приняли участие более 200 саратовских детей, прошли соревнования по легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, дартсу, бочче, шашкам. По итогам состязаний сформированы команды для участия во Всероссийских соревнованиях среди инвалидов.

Участники спартакиады — представители 14 филиалов Детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура», расположенных в муниципальных районах области. Пообщаться с ребятами и наградить победителей приехали чиновники из областного министерства социального развития, руководство «Саратовнефтегаза», а также спортсмены-паралимпийцы.

«Я высоко ценю тот факт, что сегодня социально-ответственный бизнес помогает моей родной школе, — отметил на церемонии закрытия спартакиады чемпион мира, «золотой» призер Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, уроженец Саратовской области и выпускник центра «РиФ» Денис Тарасов , — Вы сами можете видеть неподдельную радость в глазах детишек. При поддержке нефтяников подрастает наша смена».

«РуссНефть» и «САФМАР» уже несколько лет создает воспитанникам школы необходимые условия не только для занятий восстанавливающими видами спорта, но и для полноценного интересного досуга. Реализация проекта направлена на активную интеграцию детей-инвалидов в жизнь общества, повышение социального статуса ребенка, его самоутверждение как личности. Неофициальный девиз проекта: «ограниченные возможности» — это хоть и диагноз, но не приговор.

По словам Юрия Панкова, члена исполкома Паралимпийского комитета РФ и главного судьи соревнований детей стимулирует участие в таких соревнованиях и все они показали высокие результаты. «Самые главные награды, на мой взгляд — призы в категории „За волю к победе“. Воспитанники школы ежедневно живут в режиме преодоления, сопротивления жизненным обстоятельствам, противостояния своему недугу. Помочь им не потерять внутренний стержень и силу воли — основная задача педагогов и тренеров», — сказал он.

В свою очередь, директор школы «Риф» Светлана Борисовская заметила, что спартакиада, которая носит название «Награды — сильнейшим, здоровье — всем!» давно стала для воспитанников не только спортивным испытанием, но и важным жизненным опытом, проверкой их характера, праздником, слетом, укрепляющим дружбу и командный дух.

Проекты, направленные на помощь детям-инвалидам, способствующие их адаптации, раскрытию способностей, имеют особенный статус в деятельности Благотворительного фонда «САФМАР» и «РуссНефти». По всей стране фонд реализует ряд программ, главной целью которых является предоставление равных возможностей детям с ограничениями здоровья, их полноценное развитие и всесторонняя самореализация.

Еще одному из проектов «Мы — дети космоса!», который поддерживает компания «РуссНефть», в этом году тоже исполнилось три года. Приуроченный ко Дню космонавтики, он вовлекает в свою более 250 школьников из Энгельсского и Ровенского муниципальных районов Саратовской области, а также учащихся профессионально-педагогического колледжа Саратовского государственного технического университета им. Ю. А. Гагарина. Недельный проект также проводится в «Ровеснике».

Поскольку первого космонавта Юрия Гагарина с Саратовской областью связывают знаковые вехи его судьбы (здесь он юношей приобретал первую рабочую профессию, здесь впервые поднялся в небо на учебном самолёте, здесь приземлился после своего беспримерного орбитального полёта 12 апреля 1961 года) для местных ребят тема космоса очень близка.

В рамках проекта школьники и студенты участвуют в шоу талантов, фестивале патриотической песни, филателистической акции «Через тернии — к звёздам», проходят инновационная выставка робототехники, конкурсы поделок, флэш-мобы, викторины, кружки по интересам, вечерние костры и дискотеки. Главным событием стали встречи с почётными гостями — космонавтом, Героем Советского Союза Александром Баландиным и космическим испытателем, Героем России Сергее Нефедовым. Гости рассказали многое из того, что участники проекта не знали об истории отечественной космонавтики.

«Первенство нашей страны в исследованиях околоземного пространства неоспоримо, — уверен Александр Баландин, — И нынешним молодым предстоит продолжить славную эстафету космических завоеваний России».

О том, что завершен первый этап возведения мемориала на месте гибели Юрия Гагарина во Владимирской области рассказал залуженный архитектор, академик Российской академии художеств, заместитель председателя Благотворительного фонда памяти первого космонавта планеты Валерий Ржевский

«Для моего поколения Гагарин — родной человек, — объясняет Валерий Ржевский свою приверженность проекту. — Молодежь не должна остаться в стороне от истории, чтобы знать и помнить, чтобы ощутить личную сопричастность к великим подвигам героев Отечества».

Под руководством архитектора в рамках проекта прошел мастер-класс с группой первокурсников Саратовского художественного училища им. Боголюбова: для будущих живописцев, скульпторов и дизайнеров лагерь на несколько дней стал натурой для выездного пленэра.

К слову, в последнее время центр «Ровесник» приобрел репутацию популярного культурного и спортивного центра: при финансовой поддержке «РуссНефти» и благотворительного фонда «САФМАР» здесь проводится множество мероприятий областного, межрегионального и международного масштаба. Центр регулярно становится площадкой для реализации масштабных благотворительных проектов как регионального, так и международного уровня. Завсегдатаи центра — дети из малоимущих семей и талантливая молодежь: учащиеся сельских и городских школ искусств, участники художественных, хореографических, театральных, вокальных студий городских и районных дворцов культуры, воспитанники детско-юношеских спортивных клубов. В 2015 году министерством социального развития Саратовской области «Ровесник» признан лучшим среди учреждений отдыха и оздоровления детей круглогодичного действия. Как заявляло руководство оздоровительного центра, традиционным направлением деятельности «Ровесника» была и остается активная социальная адаптация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также поддержка творчески одарённой молодёжи и воспитанников детско-юношеских спортивных школ. На организацию летнего отдыха школьников Саратовской области «РуссНефть» направляет ежегодно 10 млн рублей.

Всего на благотворительную деятельность в 2018 году «РуссНефть» направит 932 млн рублей. Реализацию благотворительных проектов компания ведет совместно с БФ «САФМАР»: это социально значимые долгосрочные проекты в области культуры, искусства, образования, духовного просвещения. Среди них, Пасхальный фестиваль с участием Государственного академического Мариинского театра, Международный конкурс виолончелистов им. С. Кнушевицкого, поддержка Российской экономической школы и Академии кинематографии и театрального искусства Н. С. Михалкова. Как отмечают в «РуссНефти» основное внимание в компании и фонде уделяют социальной адаптации воспитанников детских домов и строительству спортивных объектов для подрастающего поколения.

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