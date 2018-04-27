132 струи, подсветка, музыка и водный экран: на площади 400-летия Тюмени настраивают новый фонтан

9 мая жители и гости города впервые смогут увидеть реконструированную площадь 400-летия Тюмени во всей красе. К празднику Великой Победы здесь обещают настроить светомузыкальный динамический фонтан с водным экраном.

132 струи, подсветка, музыка_2018-04-27 — Проектор для водного экрана будет размещен на драмтеатре. Включать его можно, как только на улице потемнеет. Правда, нужно понимать, что четкость картинки во-многом будет зависеть от погодных условий. Экран — это водная пленка, сильный ветер будет разрушать ее целостность и искажать изображение, — рассказал 72.ru Дмитрий Нехорошев, главный инженер проекта группы компаний «Боронд».

Музыкальное сопровождение для «сухого» фонтана у тюменского драматического театра составили из классической музыки. При непрерывном проигрывании ее репертуара хватит примерно на час.

— Максимальная высота струй достигает 10-11 метров. У фонтана будет несколько режимов работы. Утром, когда здесь, в основном, гуляют мамы с маленькими детьми, струи будут низкими, чтобы дети без опаски могли подходить и играть с ними, а к вечеру фонтан будет расти и преображаться с помощью подсветки, музыки и водного экрана, — добавил специалист.

У драмтеатра запускают фонтан

Настройка светомузыкального динамического фонтана на площади 400-летия Тюмени началась, буквально, на днях. Приступить к этой работе раньше не позволяли погодные условия.