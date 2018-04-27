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Концерт, экскурсия и беседа об искусстве — ТЦСО «Новогиреево» приглашает на мероприятия
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Концерт, экскурсия и беседа об искусстве — ТЦСО «Новогиреево» приглашает на мероприятия 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» на Кусковской улице проведет три интересных мероприятия в конце апреля и мае.
Уже завтра, 27 апреля, здесь состоится концерт под названием «Весна идёт, весне дорогу», где прозвучат популярные эстрадные песни о весне в исполнении самодеятельных артистов.
Экскурсия по Москве состоится 16 мая для тех, кто увлечен историей столицы. Тема экскурсии — «Семь тайн и чудес Нескучного сада».
Очередная встреча из цикла «Беседы о художниках» пройдет в ТЦСО 18 мая.
Участие во всех мероприятиях бесплатное. Начало всех мероприятий в 12.30.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 770‑27-54.
Адрес ТЦСО «Новогиреево»: улица Кусковская, дом 23, корпус 2.
Фото — Александр Калугин.
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