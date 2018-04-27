Концерт, экскурсия и беседа об искусстве — ТЦСО «Новогиреево» приглашает на мероприятия

Территориальный центр социального обслуживания «Новогиреево» на Кусковской улице проведет три интересных мероприятия в конце апреля и мае.

Уже завтра, 27 апреля, здесь состоится концерт под названием «Весна идёт, весне дорогу», где прозвучат популярные эстрадные песни о весне в исполнении самодеятельных артистов.

Экскурсия по Москве состоится 16 мая для тех, кто увлечен историей столицы. Тема экскурсии — «Семь тайн и чудес Нескучного сада».

Очередная встреча из цикла «Беседы о художниках» пройдет в ТЦСО 18 мая.

Участие во всех мероприятиях бесплатное. Начало всех мероприятий в 12.30.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 770‑27-54.

Адрес ТЦСО «Новогиреево»: улица Кусковская, дом 23, корпус 2.