Ещё
Ветераны Соколиной горы получили билеты на праздничный концерт ко Дню Победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ветераны Соколиной горы получили билеты на праздничный концерт ко Дню Победы 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Концерт «Светлая память героям» дадут творческие коллективы Дома культуры «Чайка».
Для ветеранов района ко Дню Победы подготовлен праздничный концерт, участие в котором примут творческие коллективы дома культуры, сотрудники предприятия АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“, финалисты конкурса „Таланты „Салюта“, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.
Как сообщили в ДК „Чайка“, в Совет ветеранов Соколиной горы уже переданы пригласительные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны, и гостей ждут на праздничное представление.
Напомним, что в доме культуры действует более сорока творческих кружков, хореографических и спортивных секций, художественных и театральных студий. Воспитанники кружков участвуют в городских и районных мероприятиях.
Фото: предоставлено ДК „Чайка“.
Управа района Соколиная гора: последние новости
Стихи Владимира и Апполона Григорьевых прозвучат в молодёжном центре В молодежном центре открылась выставка художника Алексея Малкина Карта «Тройка» осенью позволит попасть в Третьяковскую галерею
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после1
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение