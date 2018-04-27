Ветераны Соколиной горы получили билеты на праздничный концерт ко Дню Победы

Концерт «Светлая память героям» дадут творческие коллективы Дома культуры «Чайка».

Для ветеранов района ко Дню Победы подготовлен праздничный концерт, участие в котором примут творческие коллективы дома культуры, сотрудники предприятия АО «НПЦ газотурбостроения „Салют“, финалисты конкурса „Таланты „Салюта“, Государственный академический русский народный хор имени М. Е. Пятницкого.

Как сообщили в ДК „Чайка“, в Совет ветеранов Соколиной горы уже переданы пригласительные билеты для ветеранов Великой Отечественной войны, и гостей ждут на праздничное представление.

Напомним, что в доме культуры действует более сорока творческих кружков, хореографических и спортивных секций, художественных и театральных студий. Воспитанники кружков участвуют в городских и районных мероприятиях.

Фото: предоставлено ДК „Чайка“.