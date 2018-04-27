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И.о. главы управы Евгений Пюрвеев встретится с жителями Лианозова в школе на Угличской
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И.о. главы управы Евгений Пюрвеев встретится с жителями Лианозова в школе на Угличской 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Исполняющий обязанности главы управы Евгений Пюрвеев проведет традиционную встречу с жителями Лианозова 16 мая. Как сообщила префектура Северо-Восточного округа столицы, на этот раз всех желающих будут ждать в здании школы №1430 на Угличской улице.
— На повестку дня будут вынесены темы «Об итогах проведения общегородских работ в рамках месячника по благоустройству» и «Об организации летнего отдыха детей и подростков района», — уточнили в префектуре.
Жителей района приглашают по адресу: ул. Угличская, д. 17. Начало в 19.00. Вход свободный. (вт)
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