И.о. главы управы Евгений Пюрвеев встретится с жителями Лианозова в школе на Угличской

Исполняющий обязанности главы управы Евгений Пюрвеев проведет традиционную встречу с жителями Лианозова 16 мая. Как сообщила префектура Северо-Восточного округа столицы, на этот раз всех желающих будут ждать в здании школы №1430 на Угличской улице.

— На повестку дня будут вынесены темы «Об итогах проведения общегородских работ в рамках месячника по благоустройству» и «Об организации летнего отдыха детей и подростков района», — уточнили в префектуре.

Жителей района приглашают по адресу: ул. Угличская, д. 17. Начало в 19.00. Вход свободный. (вт)