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«Побег из курятника» спустя 18 лет получит сиквел
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«Побег из курятника» спустя 18 лет получит сиквел 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Создатели кукольного мультфильма «Побег из курятника», выпущенного в 2000 году, решили снять продолжение.
Режиссерское кресло сиквела займет Сэм Фелл («Паранорман, или как приручить зомби»). Новую забавную историю придумают Кэри Киркпатрик и Джон О’Фэррелл, написавшие сценарий к первой части «Побега из курятника».
Оригинальный мультфильм рассказывал о бедных английских курочках, живущих на ферме миссис Туиди. Каждый день пернатые проживают в страхе, ведь неизвестно, когда они могут оказаться в супе или стать начинкой для пирога. Но однажды на ферму привозят американского петуха Рокки, который тут же организует дерзкий побег.
В настоящее время студия Aardman Animations трудится над второй частью «Барашка Шона», а затем приступит к съемкам «Побега из курятника 2».
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