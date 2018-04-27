«Побег из курятника» спустя 18 лет получит сиквел

Создатели кукольного мультфильма «Побег из курятника», выпущенного в 2000 году, решили снять продолжение.

Режиссерское кресло сиквела займет Сэм Фелл («Паранорман, или как приручить зомби»). Новую забавную историю придумают Кэри Киркпатрик и Джон О’Фэррелл, написавшие сценарий к первой части «Побега из курятника».

Оригинальный мультфильм рассказывал о бедных английских курочках, живущих на ферме миссис Туиди. Каждый день пернатые проживают в страхе, ведь неизвестно, когда они могут оказаться в супе или стать начинкой для пирога. Но однажды на ферму привозят американского петуха Рокки, который тут же организует дерзкий побег.

В настоящее время студия Aardman Animations трудится над второй частью «Барашка Шона», а затем приступит к съемкам «Побега из курятника 2».