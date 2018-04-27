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Признанный профессионал: лаборант КНПЗ получила престижную награду
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Признанный профессионал: лаборант КНПЗ получила престижную награду 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Самаре чествовали победителей регионального конкурса «Профессионал года — 2018». Лауреатам вручили заслуженные награды на торжественной церемонии, которая прошла 27 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета.
Региональный конкурс «Профессионал года» проходит уже в шестой раз. Ежегодно в нем принимают участие представители рабочих специальностей со всей губернии. Лучших их лучших выбирают в агропромышленном комплексе, ЖКХ, социальном обслуживании, в сфере промышленности, культуры, здравоохранения, образования, транспорта, физической культуре и спорта. Конкурсная комиссия получает сотни заявок от предприятий. Лавры победителей здесь достаются самым квалифицированным и опытным: оценивают и стаж работы, и личные достижения, и квалификацию.
В номинации «Лаборант химического анализа» в этом году победила сотрудница Куйбышевского НПЗ Надежда Хальманова — руководитель бригады испытательной лаборатории сточной воды и воздушной среды центральной заводской лаборатории.
— Для меня эта новость стала очень неожиданной и, безусловно, приятной, — делится эмоциями лауреат конкурса. — Я отработала на КНПЗ более 20 лет, считаю себя ответственным и грамотным профессионалом.
Надежда Хальманова умело сочетает работу по специальности с наставнической и исследовательской деятельностью, совершенствует своё мастерство и продолжает учиться новому. В ее профессиональном багаже — еще и рационализаторская деятельность.
— Я благодарна за признание и в дальнейшем буду стремиться поддерживать этот статус профессионала своего дела, — призналась победительница.
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