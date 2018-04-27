7 классных мультфильмов про приключения, тайны и путешествия

Для наших маленьких зрителей и их родителей собрали семь веселых историй о необычайных путешествиях и поиске приключений.

Невероятная история о гигантской груше

Однажды слон Себастьян и кот Митчо находят бутылку с посланием от пропавшего мэра, умоляющего спасти его с Таинственного острова. Кроме письма, в бутылке оказывается семечко, из которого буквально за ночь вырастает гигантская груша. Друзья решают использовать ее как корабль и вместе с их знакомым профессором Глюкозой отправляются на поиски мэра.

Большое путешествие

Большое путешествие

Даже самое увлекательное путешествие всегда начинается неожиданно. Узнав, что львенок Райан был отправлен на корабле в Африку, обитатели нью-йоркского зоопарка собираются в свое самое невероятное путешествие, чтобы спасти и вернуть друга. Моана

Моана

Веселая компания из девочки Моаны, которая дружит с Океаном, эгоистичного полубога Мауи и феерически глупого петуха ХейХея отправляется в опасное плавание. Они должны разрушить заклятие, которое мешает соплеменникам Моаны путешествовать между островами. Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Тэд-путешественник и тайна царя Мидаса

Не самый удачливый начинающий археолог Тэд и его странноватые друзья отправляются на поиски его возлюбленной Сары, которую похитил охотящийся за ожерельем Мидаса миллионер Джек Рэкхем. Трио в перьях

Трио в перьях

История о воробье Ричарде, которого с самого рождения воспитывали аисты. Узнав, что перелет на юг ему не под силу и придется остаться дома, Ричард решает добраться до Африки обходными путями и отправляется в полную приключений дорогу! А по пути заводит дружбу с совой и попугаем. Вверх

Вверх

Ворчливый старик Карл Фредриксен должен сдержать обещание, которое дал своей умершей жене. Он прикрепляет к своему домы тысячи воздушных шаров и отправляется в путешествие. Но очень быстро обнаруживает, что на борту его «судна» есть незарегистрированный пассажир. Оказывается, он ненароком прихватил с собой болтливого и жизнерадостного мальчика Рассела. Вокруг света за 80 дней с Вилли Фогом

Вокруг света за 80 дней с Вилли Фогом

Экранизированная классика мировой литературы, знакомая многим с детства. Конец XIX века. Благородный и харизматичный Лев Вилли Фогг решается на авантюру: он заключает пари, по условиям которого он должен обогнуть Землю с запада на восток за 80 дней. Кажется, что это непосильная задача, да еще и срок исполнения такой маленький! Но нет ничего невозможного, особенно, когда рядом верные друзья.