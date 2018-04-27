В зале на Обручева пройдет мастер-класс по хореографии

Всех, кто любит танцевать, приглашают на занятие 29 апреля.

В рамках Международного дня танца балетмейстер, педагог-хореограф Ольга Эйсмонт познакомит гостей с самыми разнообразными направлениями, жанрами и стилями в этом виде искусства. Помимо танцевальных открытий, гостей интерактивного занятия ждут две необычные викторины — «Узнай танец!» и «Степ сидя». А завершит встречу небольшой флешмоб под названием «Веселая танцплощадка», в котором примет участие и хореографический кружок «Природа танца», руководителем которого является Ольга Владимировна.