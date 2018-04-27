Ещё
«Нам не платят материнский капитал»: зауральцы написали петицию Путину
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нам не платят материнский капитал»: зауральцы написали петицию Путину 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На сайте Сhange.org появилась петиция от молодых семей из Кургана и Курганской области. Они просят призидента России Владимира Путина и главу региона Алексея Кокорина решить проблему с выплатой материнского капитала.
По словам автора петиции Дмитрия Дубровина, еще в 2015 году появилось распоряжение губернатора о выплате маткапитала для молодых семей в возрасте до 35 лет при рождении или усыновлении ребенка.
«До настоящего времени, несмотря на признание за нами права на получение регионального материнского капитала (РМК) в 2016 году, РМК нам не предоставлен, что делает наши конституционные права, закрепленные в Конституции РФ и иных федеральных законах, иллюзорными», — написано в петиции.
Дмитрий Дубровин подчеркивает: «Согласно статье 2 Жилищного Кодекса РФ, граждане РФ имеют право на улучшение жилищных условий. В течении двух лет мы лишены возможности реализовать это право: РМК должен был быть направлен на погашение части долга по ипотеке, что значительно бы снизило нагрузку на бюджет молодой семьи с маленькими детьми».
В сложившейся ситуации зауральские семьи обращаются к президенту России: «Просим Вас, Владимир Владимирович, проверить указанные факты на соответствие действующему законодательству и посодействовать в реализации права на получение РМК».
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Акция красноярцев может попасть в Книгу рекордов России «Ямал становится территорией эффективного международного сотрудничества» В Нефтеюганском районе отпраздновали День местного самоуправления
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после1
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение