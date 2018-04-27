«Нам не платят материнский капитал»: зауральцы написали петицию Путину

На сайте Сhange.org появилась петиция от молодых семей из Кургана и Курганской области. Они просят призидента России Владимира Путина и главу региона Алексея Кокорина решить проблему с выплатой материнского капитала.

По словам автора петиции Дмитрия Дубровина, еще в 2015 году появилось распоряжение губернатора о выплате маткапитала для молодых семей в возрасте до 35 лет при рождении или усыновлении ребенка.

«До настоящего времени, несмотря на признание за нами права на получение регионального материнского капитала (РМК) в 2016 году, РМК нам не предоставлен, что делает наши конституционные права, закрепленные в Конституции РФ и иных федеральных законах, иллюзорными», — написано в петиции.

Дмитрий Дубровин подчеркивает: «Согласно статье 2 Жилищного Кодекса РФ, граждане РФ имеют право на улучшение жилищных условий. В течении двух лет мы лишены возможности реализовать это право: РМК должен был быть направлен на погашение части долга по ипотеке, что значительно бы снизило нагрузку на бюджет молодой семьи с маленькими детьми».

В сложившейся ситуации зауральские семьи обращаются к президенту России: «Просим Вас, Владимир Владимирович, проверить указанные факты на соответствие действующему законодательству и посодействовать в реализации права на получение РМК».

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