Ещё
Елецкий фестиваль «Русская закваска» вошел в ТОП-10 лучших мероприятий РФ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Елецкий фестиваль «Русская закваска» вошел в ТОП-10 лучших мероприятий РФ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛИПЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Фестиваль Липецкой области «Русская закваска», который называют брендом города Ельца, вошел в топ-10 рейтинга лучших майских гастрономических праздников и фестивалей России, сообщает пресс-служба администрации Липецкой области.
Рейтинг составило аналитическое агентство ТурСтат.
"Русская закваска" заняла второе место в общероссийском топ-10. В этом году фестиваль, который пройдет 19-20 мая, посетят около 18 тысяч человек. Для гостей приготовят более двухсот блюд, включая пироги, блины, расстегаи, «Сычуг по-елецки», «Карман по-гусарски», свыше двадцати видов елецкого белого кваса с чабрецом, с хреном, с изюмом", — говорится в сообщении.
Праздник славится своими «Обжорными рядами» и площадкой «Город мастеров», где будут представлены елецкие кружева, валенки с вышивкой и рисунками, а также такие традиционные для Ельца промыслы, как резьба по дереву, ковка и керамика. В рамках фестиваля также пройдет концерт с елецкой рояльной гармонью.
"Такие фестивали помогают развитию туристической отрасли в регионе", — цитирует пресс-служба слова главы Липецкой области Олега Королева.
Другие новости региона читайте здесь >>
РИА Новости: последние новости
В Мурманской области сутки не мог пришвартоваться пароход с 40 пассажирами Ткаченко: в Саратовской области развивается паллиативная помощь Всемирный день цирка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после1
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение