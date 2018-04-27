Что слушает молодёжь в СКФО?

В Ставрополь уже не раз приезжала рок-группа Progressive. Чем известны эти музыканты?

Вокалистка черкесской рок-группы Progressive Лила Хасанова рассказала, что музыканты участвовали в третьем сезоне музыкального конкурса «Новая звезда» и прошли в полуфинал.

Приглашение на конкурс в Москву стало для них приятным сюрпризом. Группа успешно выступила в отборочном туре, но выбыла на подступах к финалу.

Третий сезон «Новой звезды» сократили по сравнению с предыдущими: сразу после отборочного тура зрителям показали полуфинал. Для участников между этими этапами прошло три недели. Пока продюсеры придумывали номера, молодые музыканты ежедневно репетировали, снимались для пиар-проектов, общались, поддерживая друг друга и помогая справиться с растущим напряжением.

Сценарий предусмотрен в любом телешоу, и «Новая звезда» не стала исключением. Продюсеры не только написали песни для каждого конкурсанта, но и поработали над имиджем артистов. Лила рассказала, что ей почти не меняли образ, но сменили причёску: «Для съёмок полуфинала мне и гитаристу решили покрасить волосы в фиолетовый цвет. В решающий момент выяснилось, что краски нет, её забыли. Продюсеры — на нервах, кого-то куда-то послали, баллончик привезли, нас красят, причёсывают. До выхода — час, мы сидим ждём, и тут чувствую: лицо горит. Смотрю: красные пятна на коже и у меня, и у гитариста. Нас тут же обступили, таблетками от аллергии на всякий случай накормили, заново загримировали. Оказалось, краска попала на лицо и вызвала раздражение».

Проигрыш не слишком расстроил музыкантов. Они смогли пробиться на федеральный канал, обзавелись знакомствами в большом шоу-бизнесе, сыграли концерт в московском клубе и многому научились.

Молодым артистам Лила советует поменьше полагаться на победы в телешоу и выступать в разных городах. На юге России сложилась своя андеграундная сцена, но столица приучает к дисциплине и пунктуальности и открывает большие возможности для тех, кто к ним готов, считает она.