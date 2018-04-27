Акцию «Мы помним» запустила Объединенная редакция интернет-изданий Южного округа

Объединенная редакция интернет-изданий ЮАО объявила о старте акции «Мы помним», посвященной 73-летней годовщине Великой Победы.

«Важно помнить о тех, благодаря кому мы сейчас можем жить» — с таким девизом организаторы решили запустить акцию, посвященную героям и защитникам Отечества. Главный редактор Объединенной редакции интернет-изданий ЮАО Жанна Дзугова:

— Эта тема мне очень близка. Мой дедушка по линии мамы Рашид Балов был ранен на фронте. Дедушка по линии папы Хамитбий Дзугов погиб на войне, на попечении бабушки Нафо остались семеро детей и старенькая свекровь. Не передать словами, как этой хрупкой и юной женщине было тяжело выживать в годы войны. Но она справилась, вырастила детей, дала им образование. Они стали врачами, учителями, журналистами…У нас нет даже его фотографии. Похоронен в братской могиле…

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