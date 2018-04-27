В Москве 15 мая состоится гала‑концерт фольклорного конкурса «Казачий круг»

В Московском государственном музыкальном театре фольклора «Русская песня» 15 мая состоится гала-концерт лауреатов V Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», сообщается на сайте министерства культуры РФ.

«В этот день на сцену выйдут казачьи ансамбли «Карижа» из Малоярославца, «Первоцвет» из Красноярска, семейный ансамбль Рюмкиных из Забайкальского края, ансамбль русской песни «Елань» из Хабаровска, «Ермаковы лебеди» из Иркутска, заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Цветень» из Кургана, «Сретенье» из Ставропольского края, «Православный Дон» из Ростовской области и ансамбль казачьей песни «Колос» из Тихорецка», — говорится в материале.

Среди почетных гостей вечера — председатель Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества Александр Беглов , заместитель министра культуры РФ Александр Журавский , атаманы всех войсковых казачьих обществ России.

Конкурс «Казачий круг» проходит при поддержке Минкультуры России . В нем принимают участие казачьи аутентичные, фольклорные, стилизованные художественные коллективы и исполнители.

Конкурс проводится в два этапа. В первом, межрегиональном этапе, приняли участие 96 казачьих художественных коллективов из 34 регионов. На гала-концерте в Москве за звание лучших в финале будут бороться девять казачьих ансамблей — представители девяти войсковых казачьих обществ.