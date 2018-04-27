Ещё
Музыкально-поэтический вечер «На все времена» пройдет сегодня вечером в «Большом Кусково»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Музыкально-поэтический вечер «На все времена» пройдет сегодня вечером в «Большом Кусково» 

Управа района Новогиреево 54 минуты назад
Фото: Управа района Новогиреево
Клуб «Маяк» и приход храма святого князя Владимира в Новогирееве приглашает всех желающих на лирический вечер музыки и поэзии «На все времена».
Мероприятие состоится 27 апреля в 19 часов в помещении клуба по адресу: улица Перовская, дом 66, корпус 3 (микрорайон «Большое Кусково»).
В программе вечера прозвучат стихотворения Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Николая Гумилёва, Александра Блока, Владимира Высоцкого и других известных классический и современных поэтов. Сопровождать стихотворные строки будет музыка: прозвучат музыкальные номера в исполнении иеромонаха Фотия, Сергея Волчкова, Валентины Бирюковой, Даниила Плужникова, Елены Максимовой, Николая Носкова и других. На вечер можно взять с собой детей: для них в это время будут организованы творческие мастер-классы.
Мероприятие будет проходить в рамках работы клуба «Семейные ценности», работающего при Храме святого князя Владимира. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (916) 461-90-92 и 8 (962) 926-23-49.
Фото — Храм святого князя Владимира.
Управа района Новогиреево: последние новости
Концерт, экскурсия и беседа об искусстве – ТЦСО «Новогиреево» приглашает на мероприятия Для детей района Новогиреево устроили мастер-класс по приготовлению пиццы Православный киноклуб приглашает на совместные просмотры фильмов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как люди худеют на телешоу: фото до и после1
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли1
Сбежавшие из СССР: артисты-невозвращенцы44
Тест: угадайте советский фильм по одному кадру26
Как уходили знаменитости16
Видео
08:58
Актеры «Титаника»: тогда и сейчас
Кино
07:27
Сбывшиеся предсказания будущего от «Симпсонов»
Кино
02:13
Интервью с режиссером фильма «Танки» Кимом Дружининым
Кино
01:00
«Пиковая дама» в особняке на Яузской улице
Театры
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
01:24
Хабенский рассказал о поцелуе с Джоли
Кино
07:04
Фильмы, которые преобразились после спецэффектов
Кино
00:59
Ольга Кузьмина показала себя в «Ералаше» в 13 лет
Кино
11:57
Скрытые загадки в кинофильмах
Кино
10:27
Волшебные преображения звёзд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение