Музыкально-поэтический вечер «На все времена» пройдет сегодня вечером в «Большом Кусково» 

Клуб «Маяк» и приход храма святого князя Владимира в Новогирееве приглашает всех желающих на лирический вечер музыки и поэзии «На все времена».
Мероприятие состоится 27 апреля в 19 часов в помещении клуба по адресу: улица Перовская, дом 66, корпус 3 (микрорайон «Большое Кусково»).
В программе вечера прозвучат стихотворения Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Николая Гумилёва, Александра Блока, Владимира Высоцкого и других известных классический и современных поэтов. Сопровождать стихотворные строки будет музыка: прозвучат музыкальные номера в исполнении иеромонаха Фотия, Сергея Волчкова, Валентины Бирюковой, Даниила Плужникова, Елены Максимовой, Николая Носкова и других. На вечер можно взять с собой детей: для них в это время будут организованы творческие мастер-классы.
Мероприятие будет проходить в рамках работы клуба «Семейные ценности», работающего при Храме святого князя Владимира. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (916) 461-90-92 и 8 (962) 926-23-49.
Фото — Храм святого князя Владимира.