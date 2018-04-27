Музыкально-поэтический вечер «На все времена» пройдет сегодня вечером в «Большом Кусково»

Клуб «Маяк» и приход храма святого князя Владимира в Новогирееве приглашает всех желающих на лирический вечер музыки и поэзии «На все времена».

Мероприятие состоится 27 апреля в 19 часов в помещении клуба по адресу: улица Перовская, дом 66, корпус 3 (микрорайон «Большое Кусково»).

Мероприятие будет проходить в рамках работы клуба «Семейные ценности», работающего при Храме святого князя Владимира. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (916) 461-90-92 и 8 (962) 926-23-49.

Фото — Храм святого князя Владимира.