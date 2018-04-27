В Германии набирает популярность дом престарелых для алкоголиков, где и лечат, и наливают

Жильцам дома престарелых в немецком городе Дюссельдорфе вместе с таблетками выдают алкоголь, хотя и не крепкий. При этом они могут пить столько же вина, сколько привыкли, но небольшими дозами в течение дня. Пока в заведении всего одно отделение для пожилых алкоголиков, однако скоро его расширят. Кроме того, подобные пансионаты есть во Фрайбурге и Регенсбурге.

Алкогольной зависимостью страдают более миллиона немцев, сообщает. Общее население Германии, по данным на 2016 год, составляет 82,2 миллиона человек. При этом пожилым людям радикальная антиалкогольная терапия способна принести скорее вред, нежели пользу. «Бросать на произвол судьбы и оставлять без присмотра людей только потому, что они алкоголики, нельзя. У них тоже должно быть право на достойную старость», — поясняет Тино Габерле. Опекает пожилых алкоголиков широко известный в Германии благотворительный фонд «Каритас».

Попав в этот дом престарелых, старикам не приходится в обязательном порядке отказываться от привычки выпить, однако распорядок дня построен таким образом, чтобы максимально отвлечь жильцов от мыслей о рюмке. Они не сидят по своим комнатам, а принимают участие в специальных программах досуга: занимаются гимнастикой, ходят на уроки по тренировке памяти, курсы танцев, а также совместно смотрят и обсуждают телепередачи. Цель таких занятий, по словам сотрудников пансионата, в частности, — вытащить людей из внутренней изоляции.

Примечательно, что если человек привык выпивать бутылку вина в день, то в начале пребывания в богадельне ему назначают именно такую дозу, только растягивают ее на несколько приемов в течение дня. Конечно, постепенно количество спиртного уменьшают, но не исключают полностью. К примеру, один из постояльцев, Гарри Греве, ставший алкоголиков в 40-летнем возрасте и попавший в дюссельдорфский дом престарелых несколько лет назад, смог снизить норму потребления до трех или четырех бутылок пива — по мнению врачей, такое количество спиртного не так уж сильно вредит его здоровью.

Всего в доме приюте живут 136 человек, нуждающихся в уходе и лечении, алкоголиков из них — 15, и в основном это мужчины. Среди них представители самых разных слоев: есть даже бывший бизнесмен, который спился, когда развалилось его дело жизни.

Одна из немногих женщин, живущих в специализированном отделении дома престарелых, — 70-летняя Моника Шнайдер. Она начала пить после того, как умер ее сын, да и с мужчинами ей не везло. Шнайдер признается, что суточной дозы алкоголя ей не хватает, однако все равно считает приют своим вторым домом.

"В данном случае речь идет не о том, чтобы отучить стариков от злоупотребления алкоголем, что практически безнадежно, но о том, чтобы помочь им сдерживать, контролировать свою алкогольную зависимость", — рассказывает Габерле. В пансионате нет крепких напитков — джина или виски, но к услугам постояльцам предлагаются красное и белое вина, шампанское и пиво.

Спрос на места в отделении для алкоголиков довольно велик, и руководители заведения планируют расширить его. Причем принимать будут стариков не только с алкогольной зависимостью, но и медикаментозной, а также наркоманов, проходящих метадоновую терапию.

Отметим, в 2012 году в Берлине

открылся

дом престарелых специально для представителей сексуальных меньшинств. На тот момент не все граждане ФРГ относились к гомосексуалам с той же толерантностью, как сейчас, и в пансионате они могли жить «среди своих». Авторы проекта позиционировали свое заведение как первый в Европе дом престарелых для геев.

А вообще в пансионатах Германии в целом настолько хорошие условия, что в январе 2018 года студентка из города Констанц даже выдержала серьезный конкурс, чтобы на год поселиться

в местном доме престарелых. В качестве оплаты Марин Мейнхольд обязана проводить со своими соседями не менее 20 часов в месяц.