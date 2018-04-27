Tele2 приглашает жителей Оренбурга принять участие в заплыве резиновых утят

Собранные на мероприятии средства будут переданы организациям, работающим с детьми.

Пятый благотворительный «Утиный заплыв» пройдет в Москве, в парке Красная Пресня, 26 мая в рамках фестиваля Metro Family. В этот день сотни желтых резиновых уточек будут выпущены в водоем парка и поплывут к финишу по специально огороженному маршруту.

Принять участие в мероприятии может житель любого города России — для этого необходимо зарегистрироваться на сайте duckrace.ru. Там же можно купить целую флотилию от имени компании и поддержать ее на мероприятии дружной командой. При регистрации каждый утенок получит персональный номер, по которому будет определяться победитель. К участию допускаются только зарегистрированные уточки. Это связано с необходимостью проверки резиновой поверхности на предмет повреждений. После заплыва все уточки будут выловлены, чтобы не загрязнять водоем.

Зарегистрированные резиновые утята поборются за победу в гонке, а владельцы трех пловцов, которые первыми доберутся до финиша, и самого последнего утенка, получат современные смартфоны от главного партнера фонда — компании Tele2 . Кроме того, будут вручены специальные призы для утят, выловленных случайным образом.

Утиный заплыв — это легендарное мероприятие, которое проводится во многих странах мира. В России утиный фестиваль был впервые организован в 2013 году фондом «Навстречу переменам». В 2017 году в заплыве участвовало 700 утят. Все собранные средства были перечислены на поддержку подопечных фонда — организаций, работающих для улучшения жизни детей и подростков и защиты их интересов.

В число организаций, которые поддержит фонд «Навстречу переменам», в этом году входят:

Московский мультимедийный проект «Детям о важном», который создан при помощи группы психологов и включает мультсериал, серию книг, образовательные игры и мобильное приложение;Ростовский проект — мобильное приложение, которое обучает детей с аутизмом навыкам распознавания и выражения эмоций;Пензенский проект — интерактивное научное шоу, направленное на профилактику вредных привычек среди детей и подростков;Омский проект «Ангел» — центр реабилитации детей с ограниченными возможностями, где применяются авторские и инновационные методики;Казанский проект — телепрограмма «Давай дружить» для глухих и слабослышащих детей.

Во время проведения утиного фестиваля гости смогут лично познакомиться с авторами проектов и узнать подробнее о работе, направленной на улучшение жизни детей.