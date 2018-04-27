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В библиотеке на Чистова прозвучали романсы XIX века
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В библиотеке на Чистова прозвучали романсы XIX века 

Управа района Текстильщики 47 минут назад
Фото: Управа района Текстильщики
Романсы XIX века в исполнении выпускников колледжа импровизационной музыки услышали гости библиотеки №127, которая расположена на улице Чистова в районе Текстильщики. Как рассказала заведующая учреждением культуры Галина Фролова, концерт состоялся в рамках общегородской акции «Библионочь».
— В завершение нашей встречи гостей ждали чай, показ небольшого ролика с фотографиями дореволюционного быта и, конечно же, демонстрация фильмов по произведениям великого писателя Ивана Тургенева, — поделилась подробностями Галина Фролова.
Библиотека №127 находится по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)
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