В библиотеке на Чистова прозвучали романсы XIX века

Романсы XIX века в исполнении выпускников колледжа импровизационной музыки услышали гости библиотеки №127, которая расположена на улице Чистова в районе Текстильщики. Как рассказала заведующая учреждением культуры Галина Фролова , концерт состоялся в рамках общегородской акции «Библионочь».

— В завершение нашей встречи гостей ждали чай, показ небольшого ролика с фотографиями дореволюционного быта и, конечно же, демонстрация фильмов по произведениям великого писателя Ивана Тургенева, — поделилась подробностями Галина Фролова.

Библиотека №127 находится по адресу улица Чистова, 15/15. (мю)